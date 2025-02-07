FERDİ TAYFUR’UN VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI: MİRASININ BİR BÖLÜMÜ BAĞIŞLANDI!

Türk arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025’te 79 yaşında hayata veda etti. Sanatçının vefatının ardından mirasıyla ilgili detaylar netleşti. Marmaris Adliyesi 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde okunan vasiyet, Tayfur’un hem ailesine hem de çeşitli hayır kurumlarına yaptığı bağışları ortaya koydu.

FERDİ TAYFUR’UN MİRASI KİMLERE DAĞITILDI?

Ferdi Tayfur, vasiyetinde hayır kurumlarına önemli bağışlar yaparak topluma olan duyarlılığını bir kez daha gösterdi. Mirasın büyük bir bölümü ailesine bırakılırken, Darüşşafaka Cemiyeti, LÖSEV ve Türk Silahlı Kuvvetleri gibi kurumlara da bağışlar yapıldığı görüldü.

HAYIR KURUMLARINA YAPILAN BAĞIŞLAR

Tayfur, servetinin belirli bölümlerini çeşitli hayır kurumlarına bağışladı:

Darüşşafaka Cemiyeti: İstanbul Fatih’te bir daire ve Marmaris Beldibi’nde iki daire.

İstanbul Fatih’te bir daire ve Marmaris Beldibi’nde iki daire. LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı): Yalova Çınarcık Esenköy’de bulunan sekiz villa.

Yalova Çınarcık Esenköy’de bulunan sekiz villa. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK): Bolu Mudurnu’da bir daire.

Bu bağışlar, Ferdi Tayfur’un eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren kurumları desteklemek adına bilinçli bir tercih yaptığını gösteriyor.

AİLE ÜYELERİNE BIRAKILAN MİRAS

Ferdi Tayfur’un mirasının diğer kısmı ise ailesine dağıtıldı. Vasiyette adı geçen isimler şunlar:

Resmi nikâhlı eşi: Zeliha Tayfur Bayburt.

Zeliha Tayfur Bayburt. Kızları: Tuğba Dınız ve Funda Doğrul.

Tuğba Dınız ve Funda Doğrul. Oğlu: Taha Turanbayburt (Taha Tayfur).

Taha Turanbayburt (Taha Tayfur). Torunları: Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul ve Can Doğrul.

Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul ve Can Doğrul. Yeğenleri: Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt, Emirhan Turanbayburt ve Nilüfer Turanbayburt.

VASİYETE İTİRAZ EDENLER OLDU

Aile içinde, vasiyette adı geçmeyen bazı isimlerin miras dağılımına itiraz ettiği ve hukuki süreç başlatmaya hazırlandıkları iddia ediliyor. Özellikle bazı akrabaların, mirastan daha fazla pay almak için mahkemeye başvurabileceği konuşuluyor.

FERDİ TAYFUR’UN TELİF HAKLARI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞÜ

Sanatçı hayattayken, şarkılarının telif hakları konusunda da dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Bir röportajında, “O şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben halk için yaptım, insanlar faydalansın diye besteledim.” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, Ferdi Tayfur’un eserlerini halka ait bir miras olarak gördüğünü gösteriyor.

SONUÇ

Ferdi Tayfur’un vasiyeti, onun yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda topluma değer katan bir hayırsever olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Hem ailesine hem de hayır kurumlarına yaptığı bağışlarla unutulmaz bir iz bırakan sanatçının mirası, ailesi içinde tartışmalara yol açsa da, onun sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiği net bir şekilde anlaşılıyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net