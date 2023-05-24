Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden “Puşkaş Ergun” hayatını kaybetti

Fenerbahçe’nin ve Türk futbolunun efsane isimlerinden “Puşkaş Ergun”, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu…

Türk futbolunun ve Fenerbahçe’nin unutulmaz ismi ‘Puşkaş Ergun‘ lakabıyla tanınan eski futbolcu Ergun Öztuna‘yı hayatını kaybetti.

Türk futboluna damga vuran isimlerin başında gelen ve eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper Lig’de Fenerbahçe’nin ilk golünü kaydeden, 1957’de İstanbul Ligi’ni kazanan sarı lacivertlilere şampiyonluğu getiren maçta üçüncü golü atan Ergun Öztuna, Fenerbahçe’nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda teknik direktör Todor Veselinovic’in yardımcılığını da üstlendi.

1956-63 ile 1964-65 sezonlarında iki farkı dönemde Fenerbahçe formasını terleten Ergun Öztuna, 1958-59, 1960-61 ve 1964-65 sezonlarında sarı lacivertli renkler altında 3 kez de şampiyonluk yaşadı.

Ergun Öztuna’nın vefatıyla ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü şu açıklamayı yaptı:

“Türk futbolunun ve Fenerbahçemizin unutulmaz ismi ‘Puşkaş Ergun’ lakabıyla tanınan eski futbolcumuz Ergun Öztuna’yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Merhum Ergun Öztuna’ya Allah’tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.”