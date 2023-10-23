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Mauro Icardi, Bayern Münih maçında oynayabilecek mi?

Mauro Icardi, Bayern Münih maçında oynayabilecek mi?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Ekim 2023 - 9:56

Beşiktaş maçında sakatlanan Mauro Icardi’nin sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildi. Peki Arjantinli yıldız, Bayern Münih maçında oynayabilecek mi?

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, Beşiktaş’ı Mauro Icardi’nin golleriyle kazandı. Sarı kırmızılılarda Arjantinli oyuncunun kornerden yapılan ortada topu vuracağı sırada Rachid Ghezzal’in müdahalesi sonucu ayağı darbe aldı.

Mauro Icardi maçın tamamında oynasa da bitiş düdüğüyle kendini yere bıraktı. Yıldız oyuncu stadyumu sekerek terk etti.

Bugün yapılan kontrollerin ardından Mauro Icardi’de sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildi.

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Mauro Icardi, Bayern Münih maçında oynayabilecek mi?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 3. grup maçında Bayern Münih’i konuk edecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadelede 24 Ekim Salı günü 19.45’te başlayacak.

Beşiktaş maçında sakatlanan Mauro Icardi’nin durumunda bir düzelme olmazsa yıldız oyuncu Bayern Münih maçında forma giyemeyecek.

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