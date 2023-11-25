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Fenerbahçe’de sakatların geri dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe’de sakatların geri dönüş tarihi belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Kasım 2023 - 17:45

Özellikle stoper bölgesinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe’de Becao, Djiku, Fred gibi isimlerin sahalara dönüş tarihi belli oldu.

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