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Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu müjdesi

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu müjdesi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Eylül 2023 - 2:04
Trendyol Süper Ligin 5’inci haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’ndan iyi haber geldi.

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