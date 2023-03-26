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Meteoroloji’den sel ve kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte il il 26 Mart hava durumu…

Meteoroloji’den sel ve kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte il il 26 Mart hava durumu…
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26 Mart 2023 - 14:02
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Mart hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor bazı iller için sel ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Öte yandan bazı illerde ise toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 26 Mart Pazar hava durumu…

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