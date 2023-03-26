Meteoroloji’den sel ve kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte il il 26 Mart hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Tunceli, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu yüzden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Öte yandan Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
İSTANBUL 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
KOCAELİ 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 22°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 22°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 22°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ANTALYA 21°C
Parçalı bulutlu
HATAY 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
K.MARAŞ 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 19°C
Parçalı bulutlu
SİVAS 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KARS 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ADIYAMAN 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.