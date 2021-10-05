Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Fatih Portakal’dan dikkat çeken Erdoğan yorumu! ‘E tanıyoruz artık…’

Fatih Portakal’dan dikkat çeken Erdoğan yorumu! ‘E tanıyoruz artık…’
2 views
27 Ekim 2021 - 14:51

Fatih Portakal’dan dikkat çeken Erdoğan yorumu! ‘E tanıyoruz artık…’

Fatih Portakal&#39;dan dikkat çeken Erdoğan yorumu! &#39;E tanıyoruz artık...&#39;

10 büyükelçinin Osman Kavala hakkındaki açıklamalarının bilinçli çıkarılmış bir kuru gürültü olduğunu dile getiren Fatih Portakal, yaptığı paylaşımla iktidara yüklendi.

Dünya medyasında çıkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyükelçiler konusunda geri adım attığına yönelik bir haberi paylaşan Fatih Portakal, dikkat çeken yorumda bulundu.

Büyükelçilerin, bir gelişme elde edemeyeceklerinin bildikleri halde açıklama yaptığını dile getiren Portakal, “Cidden o ülkeler yapabileceğini mi zannediyorlardı? Bence kuru gürültü olduğunu biliyorlardı.” ifadelerini kullandı.

‘YİNE DE AÇIKLAMALAR YAPTILAR…’

Paylaşımında “Yine de diplomatik açıklamalar yaptılar.” diyerek iktidara da yüklenen Fatih Portakal, “Erdoğan’ın her zaman ki benzer, “eyyy” çıkışlarından biriydi sadece!” değerlendirmesinde bulundu.

Doların 9 lirayı aşmasının ardından elçilerin açıklamasının patlak vermesine gönderme yapan Portakal, “E tanıyoruz artık ülkeyi yöneten zihniyeti…” dedi.

İşte o paylaşım…

 

 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bennu Gerede’nin Oğlu Sevgilisini Çırılçıplak PaylaştıBennu Gerede’nin Oğlu Sevgilisini Çırılçıplak Paylaştı
Zeynep Bastık ‘emo’ stili ile şaşkına çevirdi! Eski tarzı görenleri şoke etti…Zeynep Bastık ‘emo’ stili ile şaşkına çevirdi! Eski tarzı görenleri şoke etti…
Çağla Şıkel’den Best Model açıklaması!Çağla Şıkel’den Best Model açıklaması!
Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmüştü…Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmüştü…
Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben taarruzdayım! Çarpıcı açıklamalar: Biden ile görüşme, 10 büyükelçi, CHP ve HDP’nin ‘hayır’ oyu…Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben taarruzdayım! Çarpıcı açıklamalar: Biden ile görüşme, 10 büyükelçi, CHP ve HDP’nin ‘hayır’ oyu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İrem Derici Lerzan Mutlu ile Polemiği Hakkında İlk Kez Konuştu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bennu Gerede’nin Oğlu Sevgilisini Çırılçıplak Paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zeynep Bastık ‘emo’ stili ile şaşkına çevirdi! Eski tarzı görenleri şoke etti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çağla Şıkel’den Best Model açıklaması!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Melis Sezen’in Banyo Pozu Yürek Hoplattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmüştü…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatih Portakal’dan dikkat çeken Erdoğan yorumu! ‘E tanıyoruz artık…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben taarruzdayım! Çarpıcı açıklamalar: Biden ile görüşme, 10 büyükelçi, CHP ve HDP’nin ‘hayır’ oyu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu böyle eğlendi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yasmin Erbil’in ‘aşık’ pozu yürek hoplattı!
SON DAKİKA HABERLERİ
İrem Derici Lerzan Mutlu ile Polemiği Hakkında İlk Kez KonuştuEkim 27, 2021-4:17 pm
Çağla Şıkel’den Best Model açıklaması!Ekim 27, 2021-3:12 pm
Melis Sezen’in Banyo Pozu Yürek HoplattıEkim 27, 2021-3:07 pm
Çıplak Pozları İfşa Oldu !Ekim 25, 2021-2:32 pm
Tuba’yı Yıkan Ölüm HaberiEkim 25, 2021-10:40 am
Avukat Kadına Taciz Cezasız KalmadıEkim 25, 2021-10:17 am
Seda Sayan’dan Yeni AşkEkim 25, 2021-10:06 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !