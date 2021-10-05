Fatih Portakal’dan dikkat çeken Erdoğan yorumu! ‘E tanıyoruz artık…’

Fatih Portakal’dan dikkat çeken Erdoğan yorumu! ‘E tanıyoruz artık…’

10 büyükelçinin Osman Kavala hakkındaki açıklamalarının bilinçli çıkarılmış bir kuru gürültü olduğunu dile getiren Fatih Portakal, yaptığı paylaşımla iktidara yüklendi.

Dünya medyasında çıkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyükelçiler konusunda geri adım attığına yönelik bir haberi paylaşan Fatih Portakal, dikkat çeken yorumda bulundu.

Büyükelçilerin, bir gelişme elde edemeyeceklerinin bildikleri halde açıklama yaptığını dile getiren Portakal, “Cidden o ülkeler yapabileceğini mi zannediyorlardı? Bence kuru gürültü olduğunu biliyorlardı.” ifadelerini kullandı.

‘YİNE DE AÇIKLAMALAR YAPTILAR…’

Paylaşımında “Yine de diplomatik açıklamalar yaptılar.” diyerek iktidara da yüklenen Fatih Portakal, “Erdoğan’ın her zaman ki benzer, “eyyy” çıkışlarından biriydi sadece!” değerlendirmesinde bulundu.

Doların 9 lirayı aşmasının ardından elçilerin açıklamasının patlak vermesine gönderme yapan Portakal, “E tanıyoruz artık ülkeyi yöneten zihniyeti…” dedi.

İşte o paylaşım…