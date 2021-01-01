Fatih Portakal ekrana dönme şartlarını açıkladı!

REKLAM ALANI (300x250px) Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

FOX TV’deki görevinden bir yıl önce ayrılan Fatih Portakal ekrana dönme koşullarını açıkladı. Portakal, “Ben kendi şartlarımla giderim. Eğer böyle bir şirket varsa, kendi şartlarımı koyarım, kabul ederse çıkarım.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl FOX TV’deki görevinden ayrılan Fatih Portakal, gazeteci Semra Topçu’nun YouTube kanalına konuk oldu.

‘LÜTFÜ BEY BİR GECE OPERASYONU İLE GÖREVDEN ALINABİLİR‘

Muhalefetin son dönemdeki “128 Milyar Dolar Nerede?” çıkışına, Türkiye Cumhuriyeti​ Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın verdiği “Yolsuzluk var denilemez.” cevabı hakkında konuşan Portakal, “Bırakın onun kararını biz verelim. Lütfü Bey açıklayabiliriz dedi ama ben önümüzdeki günlerde böyle giderse Lütfü Bey’inde bir gece operasyonuyla görevinden alınacağını düşünüyorum. ” dedi.

‘BEN SAÇMA SAPAN TARTIŞMA PROGRAMLARINA GİRMEM‘

FOX TV’den ayrıldıktan sonra yaşamına İzmir’de devam eden Portakal, “Televizyonlara, tartışma programlarına katılmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna “Bir kere ben saçma sapan tartışma programlarına girmem. Benden daha bilgili insanlar çıksın, ben onlardan bir şeyler öğreneyim. Konuk ağırlamayı seviyorum, ama tartışma programına çıkıp kendimi komik duruma düşürmek istemiyorum.” yanıtını verdi.

Kendisinin yerine geçen Selçuk Tepeli’yi sadece bir kez izlediğini söyleyen Portakal, Tepeli’yi başarılı bulduğunu da dile getirdi.

‘ANCAK KENDİ ŞARTLARIMLA BİR KURUMA GİDERİM‘

Hem televizyon yayıncılığını eleştiren hem de sosyal medyanın rahatlığına değinen Portakal, aynı zamanda ileride bir kurumda çalışıp çalışmayacağına dair akıllarda oluşacak soruyu da cevaplandırdı. “Siz şimdi bana bir kurumda çalışıp çalışmayacağımı sorabilirsiniz. Ben kendi şartlarımla giderim. Eğer böyle bir şirket varsa, kendi şartlarımı koyarım, kabul ederse çıkarım.” dedi. Ana haber bülteni bir daha sunmayacağını belirten Portakal, “Ana haber dönemini bitirdim ama karşılıklı sorgulamaya dair bir sohbet programı olabilir, ama benim şartlarımla.” dedi.