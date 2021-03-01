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Kaan Yıldırım ve Çağla Şikel’den İlk Görüntü

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Kaan Yıldırım ve Çağla Şikel’den İlk Görüntü
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10 Temmuz 2021 - 16:55
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Oyuncu Kaan Yıldırım’ın Hadise’den ayrıldıktan kısa bir süre sonra manken Çağla Şikel ile aşk yaşamaya başladığı ileri sürüldü. Çeşme’de tatil yapan ikili, ilk kez yan yana görüntülendi.

Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel'den ilk görüntü...
Aşklarıyla geçtiğimiz yıla damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım, evlenmeleri beklenirken; sürpriz şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından soluğu Çeşme’de alan Kaan Yıldırım’ın (34), dün Çağla Şikel (42) ile yakınlaştığı iddiası ortaya atıldı.

Çeşme’de bir mekanda samimi şekilde eğlenen ikilinin, daha önce de Alaçatı’da bir mekanda bir araya gelmesi, aşk söylentilerine neden oldu.

Bomba aşk iddiasının ardından sessizliklerini koruyan çift, ilk kez yan yana görüntülendi. Magazin D’nin haberine göre; Şıkel ile Yıldırım, Çeşme’de bir mekanda sohbet ederken objektiflere yansıdı.

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