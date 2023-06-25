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Melek Mosso’dan kendisine sarılmak isteyen başkana imalı yanıt!

Melek Mosso’dan kendisine sarılmak isteyen başkana imalı yanıt!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Haziran 2023 - 13:24
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde düzenlenen Melek Mosso konseri sırasında ilginç anlar yaşandı. Ünlü şarkıcı Melek Mosso konserde sahneye çıkarak kendisine sarılmak isteyen Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe’ye imalı yanıt vererek “Sarılalım, sonra sıkıntı olmasın” dedi.

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