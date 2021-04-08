Faiz Sonrası Dolarda İlk Tepki

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Dolar – euro kaç TL? TCMB’nin faiz kararı sonrası 15 Nisan 2021 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası, beklendiği gibi, yüzde 19 olan politika faizinde değişikliğe gitmedi. “Politika faizinin enflasyonun üzerinde oluşturulmaya devam edileceği” ifadesi toplantı metninde yer bulurken, “Gerekirse ilava sıkılaştırma yapılabilir” ifadesi metinden çıkarıldı.

Karar sonrası döviz kurları çok kısa süreli aşağı yönlü hareketin ardından yükselişe geçti. Dolar/TL, 8,10’un euro/TL ise 9,70’in üzerine çıktı.

Dolar endeksi, üst üste 3 günlük düşüşün ardından bugün 91,6 seviyelerinde yatay seyrederken, euro/dolar paritesi 1,1980 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından alıcı buluyor.

Uzmanlar, artan jeopolitik riskler, çip krizi ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarındaki yükselişin risk iştahını azalttığını belirterek, buna karşın ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüş ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın “tahvil alımlarının azaltılmasının, politika faizinin artırılmasından çok daha önce gerçekleşeceğine” dair sözle yönlendirmesinin gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini söyledi.