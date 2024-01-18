Ulaştırma bakanı yolsuzluk suçlamaları sonrası istifa etti

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong Perşembe günü, milyarder bir otel iş insanını da tuzağa düşüren bir yolsuzluk soruşturmasında 27 suçla suçlanan Ulaştırma Bakanı S. Iswaran’ın istifasını duyurdu.

Bakan S. Iswaran, 2023 yılının Temmuz ayında tutuklandı ve nadir görülen üst düzey bir yolsuzluk soruşturmasıyla bağlantılı olarak kefaletle serbest bırakıldı.

61 yaşındaki Iswaran, Perşembe günü mahkemeye çıktığında Yolsuzluk Uygulamaları Soruşturma Bürosu tarafından açılan suçlamaları kabul etmeyeceğini söyledi.

Başbakan Lee Hsien Loong, duruşmadan kısa bir süre sonra, Iswaran’ın kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin resmi bildirimin ardından 16 Ocak’ta hükümetten, parlamentodan ve iktidardaki Halkın Hareket Partisi’nden (PAP) istifasını sunduğunu açıkladı.

Lee, Iswaran’ın tutuklanmasından bu yana maaşının ve harçlıklarının bir parçası olarak aldığı parayı da iade etme sözü verdiğini söyledi.

Başbakanlık ofisinin internet sitesinde yayınlanan istifa mektubunda Iswaran, “Suçlamalardaki iddiaları reddediyorum ve şimdi adımı temize çıkarmaya odaklanacağım” diye yazdı.

Iswaran’a yöneltilen suçlamaların çoğu yolsuzlukla ilgili ancak kendisi aynı zamanda adaleti engellemekle de suçlanıyor.

Suçlamalar arasında Iswaran’ın, Singapur’un en zengin kişilerinden biri olan otel kralı Ong Beng Seng’den yüksek profilli spor etkinliklerine bilet kabul ettiği iddia edildi.

Ong, 2023’te Iswaran’la aynı gün tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı.

Yolsuzluk soruşturması, dünyadaki yolsuzluğun en az olduğu ülkeler arasında sayılan küresel bir finans merkezi olan Singapur’u da etkiledi.

Yolsuzluğun önlenmesi amacıyla kabine bakanlarına özel sektördeki en iyi maaşlarla karşılaştırılabilir maaşlar ödeniyor.

Lee daha önce uzun süredir iktidarda olan PAP’sinin bir dizi siyasi skandalın ardından “darbe aldığını” itiraf etmişti.

Iswaran’ın geçen yıl tutuklanmasına ek olarak, iki PAP milletvekili de bir ilişki nedeniyle istifa etti.

Bundan önce, iki ağır siklet kabine üyesi, sömürge döneminden kalma geniş bungalovları kiralayarak ayrıcalık elde ettikleri iddiasıyla soruşturuldu, ancak daha sonra herhangi bir suçtan aklandı.

Lee, hükümetin skandalları nasıl ele aldığı konusunda şeffaf olmadığı iddiası nedeniyle eleştirilerin yanı sıra partinin kurucu liderleri tarafından belirlenen standartların aşınıp aşınmadığına ilişkin sorularla da karşı karşıya kaldı.