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Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü
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18 Ekim 2022 - 12:17

Onlar yıllar önce, gösteri dünyasının gencecik yıldızları oldukları dönemde bir dargın bir barışık çok konuşulan bir aşk yaşadılar. Hatta ilişkilerinin son dönemlerinde aileleriyle birlikte tatile bile çıktılar. Ama olmadı, yollarını ayırdılar. Sonra taraflardan biri kısacık bir zaman flört ettiği genç modelle evlendi. Bunun ardından olayın iki kadın kahramanı ile ilgili iddialar aldı başını gitti.

KARŞILIKLI İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDULAR
Biri, diğerini sevgilisini elinden almakla suçladı. Sonra diğerinin “kocamı elimden almaya çalışıyor” dediği ileri sürüldü. Ama onlar katıldıkları bir etkinlikte sergiledikleri sarmaş dolaş görüntüyle bütün bunları yalanladılar.

 

Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

SARMAŞ DOLAŞ POZ HAYRANLARI ARASINDA HEYECAN DALGASI YARATTI
Magazin dünyasını yakından takip eden genç kuşaklar bu olayın taraflarının Justin Bieber ile onun eski sevgilisi Selena Gomez ve şu andaki eşi Hailey Baldwin Bieber olduğunu çoktan anladı bile. Uzun süredir aralarında, zaman zaman alevlenen soğuk bir savaş olduğu ileri sürülen iki genç kadın, Gomez ile Baldwin Bieber, önceki akşam aynı etkinliğin konukları arasındaydı. Bütün bu söylentileri yalanlarcasına, kelimenin tam anlamıyla sarmaş dolaş objektiflere poz verdiler. Onların sosyal medyada paylaşılan bu pozu, hayranları arasında büyük bir heyecan dalgası yarattı.

BÜTÜN KONUKLAR GÖLGEDE KALDI; 26 yaşındaki Hailey Baldwin Bieber ile 30 yaşındaki Selena Gomez, hafta sonu ikinci kez düzenlenen Academy Museum Gala’ya katıldı. Gomez ve Baldwin Bieber, birlikte verdikleri ve sonra da Tyrell Hampton tarafından Instagram sayfasında paylaşılan bu pozun ardından gecenin bütün konuklarını gölgede bıraktı.

 

Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

 

İKİ HAFTA ÖNCE YİNE AYNI KONU GÜNDEMDEYDİ
Bu pozun bu kadar ilgi uyandırmasının bir nedeni, yıllar önce ayrılmalarına rağmen haklarındaki iddialar bitmek bilmeyen Selena Gomez, eski sevgilisi Justin Bieber ve onun yeni karısı Hailey Baldwin Bieber’ın sadece iki hafta önce benzer bir konuyla gündeme gelmesiydi.

 

Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

‘SELENA’YI BENİMLE ALDATMADI’
Hailey Baldwin Bieber iki hafta önce Alexis Cooper’ın Call Her Daddy adlı podcast yayınına konuk oldu. Orada yıllardır süregelen iddiaları bir kez daha yalanladı. Justin Bieber’ı, Selena Gomez’in elinden almadığını söyledi. Bieber’ın, Gomez’i kendisiyle aldatmadığını bir kez daha altını çizerek söyledi. Bundan daha önce de Justin Bieber, Selena Gomez ile ilişkisinin bitmesinden sonra herkesin yoluna devam etmesinden ve aralarında bir barış olmasından mutluluk duyduğunu söylemişti.

Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

 

GENÇLİK AŞKLARI ÇOK KONUŞULDU
Selena Gomez ile Justin Bieber; kariyerlerinin ilk döneminde, her ikisi de genç kuşağın gözde yıldızı oldukları sırada çok konuşulan bir dargın bir barışık bir ilişki yaşadılar. 2011 ile 2014 arasında süren bu ilişki sonunda kesin olarak bitti. Justin Bieber, bundan iki yıl sonra Hailey Baldwin Bieber ile tanıştı ve flört etti,. Onların ilişkisi 2018’de evliliğe uzandı.

 

Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü

SORUN KALMADIĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİLER
O günden bu yana uzanan süreçte de Hailey Baldwin Bieber ile Selena Gomez hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan birine göre Hailey Baldwin, Selena Gomez’i kocasını elinden almakla suçlamıştı. Hatta ona “kocamın çevresinden uzak dur” diye mesaj gönderdiği bile ileri sürüldü. Bir başka iddia da Hailey Baldwin’in, Justin Bieber’ı, Selena Gomez’in elinden aldığıydı. Ama her iki genç kadın da her fırsatta bu iddiaları yalanladı. Academy Museum galasında verdikleri bu poz da Justin Bieber ile eski sevgilisi Selena Gomez ile şimdiki eşi Hailey Balwin Bieber’ın arasında eğer varsa bile sorunların çözüldüğünü gözler önüne serdi.

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