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Eski manken Firdevs Alkan’ın sır ölümü!

Eski manken Firdevs Alkan’ın sır ölümü!
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16 Şubat 2022 - 16:22

Eski manken Firdevs Alkan’ın sır ölümü!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu. Alkan’ın ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eski manken Firdevs Alkan'ın sır ölümü!

Saat 06.30 sıralarında Bitez Mahallesi 2119 Sokak’ta bulunan bir site içerisindeki evde meydana gelen olayda dışarıda arkadaşlarıyla içki içtikten sonra gece saatlerinde eve gelen Firdevs Alkan, uyumak için koltuğa uzandı.

EŞİ, POLİSE HABER VERDİ
Firdevs Alkan’ın kendisine cevap vermediğini ve hareketsiz olduğunu gören eşi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alkan’ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK
Alkan’ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekiplerince evde inceleme yapıldı. Savcının çalışmasının ardından Firdevs Alkan’ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SAKİNLEŞTİRİCİ İLAÇ MI İÇTİ?
Öte yandan, Alkan’ın içkiden sonra sakinleştirici ilaç içtiği ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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