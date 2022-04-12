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Esenler’de korkunç olay! Ev arkadaşlarını canice öldürdüler

Esenler’de korkunç olay! Ev arkadaşlarını canice öldürdüler
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12 Nisan 2022 - 11:05

ESENLER’de Afganistanlı iki kişi, ev arkadaşlarını öldürdükleri iddiasıyla tutuklandı. Bıçaklayarak ağır yaraladıkları İnayet A.’yı hastaneye bırakıp kaçan şüpheliler Varıs A.(18) ile Mahmut A.(18), cinayeti itiraf etti.

Afgan uyruklu İnayet A., 7 Nisan’da ağır yaralı olarak taksiyle bir hastanenin acil servisine getirildi. İnayet A’yı hastaneye getiren şüpheliler, Trafik kazasında yaralandığını söyledi. Şüpheliler daha sonra hastaneden ayrıldı. Hastanede yapılan müdahalede İnayet A.’nın dövüldüğü ve bıçaklandığı belirlendi. İnayet A. hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyeti Cinayet Büro Amirliği’nin soruşturmasında İnayet A.’nın hastaneye bırakan şüpheliler güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.

Esenlerde korkunç olay Ev arkadaşlarını canice öldürdüler

Şüphelilerin İnayet A.’nın ev arkadaşları Afgan uyruklu Varıs A.(18) ile Mahmut A.(18) olduğu belirlendi. Polis iki şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgularında cinayeti itiraf eden şüpheliler, hurdacılık yaparak geçindiklerini, olay günü aralarında tartışma çıktığını ve İnayet A.’nın yaralandığını, korktukları için hastaneye bırakarak kaçtıklarını anlattılar. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Esenler’de korkunç olay! Ev arkadaşlarını canice öldürdüler
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