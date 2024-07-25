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Erdoğan’dan Lozan Barış Antlaşması açıklaması

Erdoğan’dan Lozan Barış Antlaşması açıklaması
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Temmuz 2024 - 8:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın 101. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

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