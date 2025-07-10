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İLETİŞİMİN YENİ YÜZÜ: BURHANETTİN DURAN SAHNEDE

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 10 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, İletişim Başkanlığı’nda önemli bir değişiklik yaşandı. Yaklaşık yedi yıldır bu görevi yürüten Fahrettin Altun’un yerine, siyaset bilimi profesörü ve dış politika uzmanı Prof. Dr. Burhanettin Duran atandı. Bu atama, hem siyaset hem de medya dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Burhanettin Duran, akademik geçmişi, stratejik analizleri ve kamu diplomasisi tecrübesiyle tanınan bir isim. Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler eğitimi aldıktan sonra, yüksek lisans ve doktorasını Bilkent Üniversitesi’nde tamamladı. Uzun yıllar Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. 2006 yılında doçent, 2013 yılında ise profesör unvanı aldı. Aynı zamanda SETA Vakfı’nda yıllarca genel koordinatör olarak görev yaptı.

Duran, sadece akademiyle sınırlı kalmayarak medya ve devlet yönetimi alanlarında da aktif rol aldı. Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı, TRT, A Haber ve NTV gibi kanallarda analiz programlarına katıldı. Kriter Dergisi’nin genel yayın yönetmenliğini üstlenerek, Türkiye’nin medya politikalarına katkı sundu. Son olarak Mayıs 2024’te Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanan Duran, Afrika politikaları ve Türkiye’nin uluslararası barış girişimlerinde aktif görevler aldı.

Yeni dönemde Burhanettin Duran’ın özellikle dezenformasyonla mücadele, stratejik iletişim, kamu diplomasisi ve uluslararası medya ilişkileri alanlarına ağırlık vermesi bekleniyor. Akademik derinliği ve dış politika tecrübesiyle, İletişim Başkanlığı’nın “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla uyumlu bir strateji izlemesi hedefleniyor.

Fahrettin Altun ise Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu (TİHEK) Başkanlığı görevine getirildi. Bu değişim, iletişim alanında yeni bir dönem olarak değerlendiriliyor.

İLETİŞİMİN YENİ YÜZÜ: BURHANETTİN DURAN SAHNEDE
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