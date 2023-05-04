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Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun deep fake videosu dehşete düşürdü!

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun deep fake videosu dehşete düşürdü!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Mayıs 2023 - 11:15
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u uyarmıştı. Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği deep fake video örnekleri hayrete düşürdü.
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