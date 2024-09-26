En düşük memur maaşı hesaplandı: İşte meslek meslek yeni maaş tablosu

Yılın geri kalanında kritik önem taşıyan 6 enflasyon verisinden ikisi belli oldu. TÜİK verilerine göre temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3,32 olarak, ağustos ayında ise yüzde 2,47 olarak gerçekleşti. 2 aylık toplam fark yüzde 5,77 oldu. Gözler ise eylül ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Eylülün ardından Ekim, Kasım ve Aralık verilerinin belli olmasıyla 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Bu verilerin ardından toplu sözleşme zammı eklenecek ve nihai memur zammı belirlenecek.

2024 Ocak ayında memur toplu sözleşme zammı yüzde 15, temmuzda yüzde 10 olarak uygulandı. 2025 Ocak döneminde ise yüzde 6 olacak. Enflasyonun toplu sözleşme zam oranını aşması halinde hesaplanan enflasyon farkı bir sonraki 6 aylık dönemin maaş zammına ekleniyor. Enflasyon farkı bir önceki dönemin toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyonu ifade ederken, bu rakama yeni toplu sözleşme zammı ilave edilerek zam oranı belirleniyor Memur ve memur emeklisinin maaş zamları için TCMB, hükümet, piyasa ve AA ekonomistlerinin açıkladığı enflasyon tahminleri bazı alındı. Bu hesaplara göre memur zammı hesaplandı. Merkez Bankası’nın, hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin 6 aylık enflasyon beklentileri şöyle; TCMB: Yüzde 38

OVP: Yüzde 41,50

PKA: Yüzde 43,14

AA: Yüzde 42,84 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Eylül ayı enflasyon beklenti tahmini anketi açıklandı! TÜİK TEFE TÜFE 2024 Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK 3 Ocak saat 10.00’da Aralık ayı enflasyon rakamını duyuracak. Böylece 2025 yılının ilk yarısı için 6 aylık enflasyon rakamları belli olacak. Yukarda açıklanan 4 ayrı enflasyon tahmini gerçekleşirse memur zammı ocakta TCMB’nin beklentisine göre yüzde 6,63; hükümetin beklentisine göre yüzde 9,44; piyasanın beklentisine göre yüzde 10,75; AA ekonomistlerinin beklentisine göre yüzde 10,51 olacak İktidara yakın yayın organlarının enflasyon rakamlarından hesapladığı 6 aylık enflasyon beklentilerine göre memur maaşları böyle şekillendi. EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI Yapılan hesaplamaya göre Ocak 2025’te en düşük memur maaşı 41 bin 500 TL’yi en düşük memur emeklisi maaşı da 18 bin 600 TL’yi geçecek