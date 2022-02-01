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Emrah boşandı mı?”aylık geliri 400 bin ancak 30 bin nafakayı…”

Emrah boşandı mı?”aylık geliri 400 bin ancak 30 bin nafakayı…”
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10 Şubat 2022 - 16:04

Şarkıcı Emrah 2 çocuğunun annesi  Sibel Erdoğan ile boşandığı yönünde iddialar ortalığı karıştırdı.Seyhan Soylu ise bu konuda “Sibel hanımın aylık 30 bin tl nafaka talebi oluyor ve Emrah bey aylık gelirinin 400 bin tl olduğunu söyleyerek bu parayı karşılayamayacağını beyan ederek karşı tarafa dava açmaya hazırlanıyor”dedi.Seyhan Soylu programında ErolKöse,Nihat Doğan,Başak Çokan ve Sevim Alan ile birlikte Emrah’ın 2014 te evlendiği eşi ile boşandığına dair iddiaları masaya yatırdı.Gazeteci Emrah Öztürk canlı yayına telefonla bağlanarak “2014 yılında aralarında bir karar almışlardı ancak barışmışlardı. 2019 yılında tekrar aralarında bir anlaşmazlık oluyor. Ve mahkemeye başvuruyorlar. Dosyaya da gizlilik kararı koyduruyorlar. 2 ay önce Bodrum Aile Mahkemesi’nde taraflar anlaşmalı olarak boşandı. Bunun bilgisini ilk kez sizin programda geçiyoruz. Sibel Hanım’ın aylık 30 bin TL nafaka talebi oluyor ve Emrah Bey aylık gelirinin 400 Bin TL olduğunu söyleyerek bu parayı karşılayamayacağını beyan ederek karşı dava açmaya hazırlanıyor” diye açıklamalarda bulundu.

Program yorumcusu Başak Çokan ise bir soru yönelterek; “Emrah evlenirken acaba bir evlilik sözleşmesi yaptı mı? Biliyor musun? Bir mal paylaşımı gerçekleşti mi? Tazminat söz konusu mu? Ayrıca bu 30 Bin TL’yi de sevgili Emrah’ın ödeyeceğini düşünmüyorum.Emrah’ ın parası çok kıymetlidir. Maalesef adı da cimriye çıktı” deyince lafa Erol Köse girerek “Ben Emrah ile üç kere yemeğe çıktım. Tam hesap gelecekken Emrah hep tuvalete gitti. Yemin ediyorum. Bizzat yaşadım” sözleriyle Emrah’ ın cimriliğinden bahseden Çokan’a destek verdi.

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