Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Bakan Bilgin’den açıklama

EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor sorusunun yanıtı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili açıklama için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den gelen açıklamalara çevrilmişti. Bugün bir canlı yayına katılan Bakan Bilgin, gündemdeki soruları yanıtladı. EYT ve 3600 konusunda da açıklamalarda da bulunan Bilgin, iki konu hakkında detayları paylaştı.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında çıkan son haberler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin NTV’de önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Bilgin emeklilere 1100 lira bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağını ve 28-29 Nisan’da hesaplara geçeceğini söyledi. Bakan Bilgin asgari ücrete zammın gündemde olmadığını da ifade etti. Bakan Bilgin 3600 ek gösterge meselesinin bu yıl tamamlanacağını da sözlerine ekledi. EYT’lilere ilişkin olarak da Bilgin, şu anda gündemde olmadığını belirtti.
3600 EK GÖSTERGE
Biz Mayıs’ta 3600 ek gösterge için nihai çalışmamızı bitiririz, Cumhurbaşkanımıza takdim ederiz, görüşülür, konuşulur, sonraki aşama Meclis’tir. Bu yıl içinde tamamlarız, Meclis’in çalışma düzenine göre hangi zaman uygulamaya sokarsak bu yılın sonunda Meclis’ten çıkar diyebiliyorum. 4 hizmet kolu esas ama bazı statü gruplarının da toplumsal adaleti güçlendirmek için bazı grupları da bu kapsam içine alacağız.
4 grubun esas olan onlar, onların yanında bazı statüler var. Kamuda çalışan avukatlar mesela, göstergeleri 3000. Benzeri gruplar var. Statüleri itibarıyla 3000. Öğretmenlere 3600 vereceğiz. İl milli eğitim müdürü 3600. Olmaz bunu değiştirmemiz lazım. İl müftüsünü değiştirmemiz lazım. Dini görevlilere 3600 veriyorsak müftüyle farklılaştırmak lazım. Adalet duygusunu korumamız lazım.
3600 ek gösterge çalışanları çok etkilemiyor. Emeklilik konumlarında epeyce yansıyor, Emekli maaşlarına da yansıyor. 25 milyar liraya kadar yıllık maliyetleri bulunabiliyor. Bunu şimdiden telafuz etmek doğru değil. Ciddi maliyeti olduğunu belirtmek isterim.
EYT’DE SON DURUM
Bu tartışmaları bazen Meclis’te de yapıyoruz. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda gündemimizde bu yok.