Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Bakan Bilgin’den açıklama

3600 EK GÖSTERGE

Biz Mayıs’ta 3600 ek gösterge için nihai çalışmamızı bitiririz, Cumhurbaşkanımıza takdim ederiz, görüşülür, konuşulur, sonraki aşama Meclis’tir. Bu yıl içinde tamamlarız, Meclis’in çalışma düzenine göre hangi zaman uygulamaya sokarsak bu yılın sonunda Meclis’ten çıkar diyebiliyorum. 4 hizmet kolu esas ama bazı statü gruplarının da toplumsal adaleti güçlendirmek için bazı grupları da bu kapsam içine alacağız.