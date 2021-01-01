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Emekli maaş zammı sızdı! En az ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı sızdı! En az ne kadar olacak?
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30 Aralık 2021 - 14:31

Emekli maaş zammı sızdı! En az ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli ve memurların gözü kulağı 2022 yılı maaşlarına yapılacak olan zamda. Asgari ücrete 2022 için verilen yüzde 50 zam, memur ve emeklinin de beklentisini artırdı. İktidardan memur ve emeklinin beklentisini daha da yükselten açıklamalar peş peşe geldi. Peki, memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı memur ve emekli maaşlarıyla ilgili son gelişmeler…

Emekli maaş zammı sızdı! En az ne kadar olacak? - Sayfa 1

Memur ve emekliler yeni yılda ne kadar zam alacak? Yeni yılla birlikte tüm kazançlar artacak. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı 3 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Memur ve emeklisine verilecek maaş ve ek zam bu orana göre netleşecek. Ancak memura yapılacak ‘refah payı’ zammıyla emekli maaşına seyyanen zam gelecek.

Emekli maaş zammı sızdı! En az ne kadar olacak? - Sayfa 2

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücrette yüzde 50.5’lik zammı anımsatarak, “Kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım, Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak” dedi.

Emekli maaş zammı sızdı! En az ne kadar olacak? - Sayfa 3

3 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANIYOR

Pazartesi günü açıklanacak enflasyon oranı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda belirleyici olacak. Bu yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. Yine bu 6 aylık enflasyonun yüzde 3’ü aşan kısmı da memur ve emeklisinin enflasyon farkını ortaya koyacak.

Emekli maaş zammı sızdı! En az ne kadar olacak? - Sayfa 4

YÜZDE 15.7 DETAYINA DİKKAT!

Memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de bu oran netleştikten sonra gerçekleştirilecek. Bu oranın enflasyon farkıyla beraber yüzde 15.7 civarında olması bekleniyor.

Emekli maaş zammı sızdı! En az ne kadar olacak? - Sayfa 5

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ DE ARTIYOR

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaş, aylığına yüzde 5 zam yapılacak. Buna ek olarak tahmini enflasyon artışıyla beraber aile yardımı hariç en düşük memur maaşının 5 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Memurların üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de artacak.

Emekli maaş zammı sızdı! En az ne kadar olacak? - Sayfa 6

Gelecek yılın ilk yarısında 400 lira, ikinci yarısında 428 lira olacak Ayrıca ek zam da yapılacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ek zammın 15 Ocak tarihine yetişeceğini söylemişti. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 16-17 civarında zam alacağına işaret ediyor.

Emekli maaş zammı sızdı! En az ne kadar olacak? - Sayfa 7

2022 İÇİN MEMUR VE EMEKLİYE İLAVE ZAM!

SSK, Bağ-Kur emeklilerinin aylık enflasyon zammının yüzde 15 civarında olması bekleniyor. Bu artışa ilaveten ekstra iyileştirme için çalışmalar sürüyor. Geçen yıl olduğu gibi düşük aylıklara ilave artışın yüksek tutulması ya da taban aylığın artırılması, 6 aylık enflasyona refah payı eklenmesi, seyyanen artış seçenekler arasında bulunuyor.

Emekli maaş zammı sızdı! En az ne kadar olacak? - Sayfa 8

EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 42 CİVARINDA ZAM SIZDI

Emekli aylıklarına en son temmuz ayında yüzde 8.45 zam yapıldı. Asgari ücrete yıllık yüzde 50.51 zam yapılmıştı. Emeklilerin mağdur olmaması için ocak ayından itibaren en az yüzde 42 civarında bir zammın yapılabileceği konuşuluyor.

Emekli maaş zammı sızdı! En az ne kadar olacak? - Sayfa 9

3 BİN 500 LİRAYA ÇIKABİLİR

Emeklilere normal zam olarak, ocak ayında, geçmiş 6 aylık TÜFE kadar zam yapılacak. Bu da tahmini olarak yüzde 13-14 civarında bir zammın zaten garanti olduğunu gösteriyor. Ancak emeklilerin gerçek hayat pahalılığı karşısında daha fazla mağduriyet yaşamamaları için TÜFE yüzde 14 gerçekleşse bile bu zammın yüzde 50.51’lik zamma tamamlanacak şekilde yükseltilebileceği de ifade ediliyor.

Emekli maaş zammı sızdı! En az ne kadar olacak? - Sayfa 10

Buna göre en düşük emekli aylığının 3 bin ila 3 bin 500 liraya kadar çıkabileceği, bu artışın ise oransal zammın yanı sıra seyyanen zamla gerçekleştirileceği konuşuluyor. Diğer emekli aylıklarının da en düşük emekli aylığı dikkate alınarak yükseltilmesi bekleniyor.

Emekli maaş zammı sızdı! En az ne kadar olacak? - Sayfa 11

Şimdi yeni yıldan itibaren bin 200 liralık farkın korunması halinde bile en düşük emekli aylığına bin 427 lira zam yapılarak en az 3 bin 53 lira civarına yükseltilmesi gerekiyor.

Emekli maaş zammı sızdı! En az ne kadar olacak? - Sayfa 12

1.200 LİRALIK FARK AÇILMASIN

Asgari ücret zammından önce asgari ücretli işçiyle en düşük emekli aylığı arasında bin 200 liralık bir fark vardı.  Asgari ücret 2 bin 826 lira, en düşük emekli aylığı da Hazine’nin aradaki farkı ödemesiyle birlikte bin 626 lira düzeyinde bulunuyordu.

Emekli maaş zammı sızdı! En az ne kadar olacak? - Sayfa 13
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