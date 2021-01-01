Emekli maaş zammı sızdı! En az ne kadar olacak?

3 BİN 500 LİRAYA ÇIKABİLİR

Emeklilere normal zam olarak, ocak ayında, geçmiş 6 aylık TÜFE kadar zam yapılacak. Bu da tahmini olarak yüzde 13-14 civarında bir zammın zaten garanti olduğunu gösteriyor. Ancak emeklilerin gerçek hayat pahalılığı karşısında daha fazla mağduriyet yaşamamaları için TÜFE yüzde 14 gerçekleşse bile bu zammın yüzde 50.51’lik zamma tamamlanacak şekilde yükseltilebileceği de ifade ediliyor.