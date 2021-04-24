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Seda Sayan’a yorum yağdı: Ne yaptın bacım!

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Seda Sayan’a yorum yağdı: Ne yaptın bacım!
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24 Nisan 2021 - 11:34
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Geçtiğimiz yıl ‘Fransız Askısı’ adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan’ın son görüntüsü sosyal medyada yine büyük yankı uyandırdı. Sayan’ın yüz ifadesindeki değişiklik dikkatlerden kaçmadı ve binlerce yorum yapıldı. Tepkilerin ardından Seda Sayan sessizliğini bozdu

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçirdiği estetik operasyonlar sonrasındaki değişimiyle konuşulmaya devam ediyor. Yaşlanmamak için elinden geleni yapan 58 yaşındaki Sayan, sunuculuğunu üstlendiği programdaki görüntüsüyle yine gündem oldu.

Sayan’ın yüzündeki değişiklik seyircinin dikkatinden kaçmadı. Geçirdiği estetik operasyonları gizlemeyen Sayan, en son ‘Fransız Askısı’ yöntemiyle yüzünü gerdirmişti. Sayan, Liplift (dudak kaldırma) işlemi de yaptırmış, burun ve dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmıştı. Ünlü sunucunun burun ve dudağı arasındaki çöküntü sosyal medyanın diline düştü.

Seda Sayan’a gelen yorumlardan bazıları şöyle:

– Bir başladımı sonu gelmeyen güzellik hastalığı bu…
– Bu sefer olmamış Seda abla.
– Yapma be bacım! Bırak olduğun gibi kal.
– Seda abla zaten güzeldin buna ne gerek vardı.
– Konuşurken üst dudağı donmuş gibi.
– Yaptırmasına bir şey diyemem ama bu bir garip olmuş.

 

“MERAK ETMEYİN İYİYİM”

Seda Sayan kendisine gelen tepkilere şu yanıtı verdi:

Dudak liftingi yaptırdım. Ama her gün çekimim olduğu ve yaptırdığım işlemleri saklamadığım için ekrana bir hafta burnumun altındaki bantla çıktım. Ekrandan görüntü alındığında acayip çirkin çıkıyor. Beni merak etmeyin iyiyim ya. İşte son halim.

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