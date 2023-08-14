Ekrem İmamoğlu ile ilgili çarpıcı CHP kulisi! ‘Göze alamayacak…’

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Ekrem İmamoğlu, CHP’de adaylık yarışına girmeyi göze alamayacak” diye yazdı.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP’de mahalle delegeleri seçimini Kemal Kılıçdaroğlu’nun ezici bir biçimde kazandığını belirterek, “Dün Ankara’da, CHP’nin kalesi olan Çankaya’nın ilçe kongresi vardı. Kılıçdaroğlu sildi, süpürdü. Eğer il kongreleri de Kılıçdaroğlu’nun lehine sonuçlanırsa Ekrem İmamoğlu’nun kurultayı kaybettiğinin resmidir” diye yazdı.
Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na “Seni İstanbul’a aday gösterelim” mesajı verdiğini kaydeden Selvi, “İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı’nda adaylık yarışına girmeyi göze alamayacak. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu’nun adaylığını engellemeyi göze alamayacak. Sonuçta Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı, İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olacak” ifadelerini kullandı.