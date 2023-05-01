EKONOMİ PİYASALARI

Serbest piyasalar sürekli değişiklik gösterirken elinizde bulunan yatırım araçlarını satmak ev, araba gibi bu süreçte sağlıklı değildir. Kredi çekmek için uygun bir süreçtir özellikle elinizde bulunan sermayeleri bu süreçte herhangi bir satış işlemi yapmadan aksine yatırım amaçlı kullanmak bu süreçte karlı dönüşümler getirebilir.

Tüm gözler fed toplantısına kilitlenmişken tüm gidişatı etkileyecek olan bu süreçten en az zararla hatta kar ile ayrılmak ta sağlıklı yatırım araçlarını kullanmak ve bu süreçte sağlıklı bir yol haritası izlemek size karlı dönüşler sağlayabilir.