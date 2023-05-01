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EKONOMİ PİYASALARI

EKONOMİ PİYASALARI
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
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04 Eylül 2023 - 16:35
Merkez bankası faiz oranlarını yüzde 25 yükseltti…
Peki bu durum ekonomi piyasalarını nasıl etkileyecek ?
  • Dolar kuru istikrarlı bir şekilde düşüşe geçiyor özellikle 2023 Eylül ayının ikici veya üçüncü haftasına net düşüşleri görüyor olacağız.
  • 2024 ocak ayında araba almayı düşünenler için güzel bir dönemdir, ikinci el araç fiyatları kendini sabitlerken sıfır araç almayı düşünenler bu tarihi özellikle değerlendirmeli…
  • Dolar kurunun kendini sabitlemesiyle birlikte özellikle euro ve altın önümüzdeki 4 aylık süreçte en iyi yatırım aracı olarak görülebilir.

Serbest piyasalar sürekli değişiklik gösterirken elinizde bulunan yatırım araçlarını satmak ev, araba gibi bu süreçte sağlıklı değildir. Kredi çekmek için uygun bir süreçtir özellikle elinizde bulunan sermayeleri bu süreçte herhangi bir satış işlemi yapmadan aksine yatırım amaçlı kullanmak bu süreçte karlı dönüşümler getirebilir.

Tüm gözler fed toplantısına kilitlenmişken tüm gidişatı etkileyecek olan bu süreçten en az zararla hatta kar ile ayrılmak ta sağlıklı yatırım araçlarını kullanmak ve bu süreçte sağlıklı bir yol haritası izlemek size karlı dönüşler sağlayabilir.

Unutmayın ki para bir enerjidir
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