Ebru Şahin: Ne yerde, ne gökteydim

REKLAM ALANI (300x250px) Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Ebru Şahin’in Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflara yorum yağdı. Şahin dikkat çeken pozlarına, ‘Ne yerde, ne gökteydim’ notunu düştü

Ebru Şahin Instagram hesabından yeni pozlar paylaştı. 26 yaşındaki oyuncu, İstanbul Boğazı manzarasının önünde objektif karşısına geçti.

Şahin fotoğraflarına, “Ben zaten orada değildim. Ne yerde, ne gökteydim.” notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımlarına 400 binden fazla beğeni geldi. Şahin’in Instagram’da 3,5 milyon takipçisi bulunuyor.

CEDİ’YE AŞIK!

Ebru Şahin, geçtiğimiz yıl haziran ayında beri milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşıyor. Şahin, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Ünlü oyuncu, “Cedi ile küçüklüğümüzden beri farklı çevrelerde, farklı güven anlayışlarında büyürken hep aynı içgüdüyle hareket ettiğimizi fark ettik. Hayatın tadına baktığımız yerler farklı ama aldığımız tat aynı. Hani biriyle konuşmana gerek kalmadan her şeyi halledersin ya, aramızda öyle bir bağ var” demişti.

“BİRBİRİMİZE GÜVENİMİZ TAM”

Dizi çekimleri nedeniyle Mardin’de bulunan Ebru Şahin, “Mesafeden dolayı tabii ki zorlandığımız, destek olmamız gerektiğinde uzaklıktan dolayı canımızın sıkıldığı oluyor. Hiçbir zaman aramızda ruhsal bir mesafe yok. Bence en önemlisi bu. İş ve özel hayatımızda her koşulda birbirimize güven ve desteğimiz tam” ifadelerini kullanmıştı.

“Birbirimizde her gün yeni bir şey keşfediyoruz” diyen 26 yaşındaki Şahin, “Ben ilişkilerin insanları farklılaştırdığını düşünüyordum ama şu an birbirimize; özgürlüğümüzden ve karakterimizden feragat etmeden, her türlü stratejiden uzak, güven üzerine kurulu ve kalpten bir bağlılığın var olabileceğini öğrettiğimize inanıyorum.” şeklinde konuşmuştu.

ÖNCE YALANLADI, SONRA KABUL ETTİ

26 yaşındaki Şahin, aşk haberlerini önce yalanlamıştı.

Ancak ünlü oyuncu, Cedi Osman ile fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra beraberliği kabul etmişti.