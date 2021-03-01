HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Ebru Şahin: Ne yerde, ne gökteydim

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Ebru Şahin: Ne yerde, ne gökteydim
18 views
05 Nisan 2021 - 10:57
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Ebru Şahin’in Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflara yorum yağdı. Şahin dikkat çeken pozlarına, ‘Ne yerde, ne gökteydim’ notunu düştü

Ebru Şahin Instagram hesabından yeni pozlar paylaştı. 26 yaşındaki oyuncu, İstanbul Boğazı manzarasının önünde objektif karşısına geçti.

Şahin fotoğraflarına, “Ben zaten orada değildim. Ne yerde, ne gökteydim.” notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımlarına 400 binden fazla beğeni geldi. Şahin’in Instagram’da 3,5 milyon takipçisi bulunuyor.

CEDİ’YE AŞIK!

Ebru Şahin, geçtiğimiz yıl haziran ayında beri milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşıyor. Şahin, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Ünlü oyuncu, “Cedi ile küçüklüğümüzden beri farklı çevrelerde, farklı güven anlayışlarında büyürken hep aynı içgüdüyle hareket ettiğimizi fark ettik. Hayatın tadına baktığımız yerler farklı ama aldığımız tat aynı. Hani biriyle konuşmana gerek kalmadan her şeyi halledersin ya, aramızda öyle bir bağ var” demişti.

“BİRBİRİMİZE GÜVENİMİZ TAM”

Dizi çekimleri nedeniyle Mardin’de bulunan Ebru Şahin, “Mesafeden dolayı tabii ki zorlandığımız, destek olmamız gerektiğinde uzaklıktan dolayı canımızın sıkıldığı oluyor. Hiçbir zaman aramızda ruhsal bir mesafe yok. Bence en önemlisi bu. İş ve özel hayatımızda her koşulda birbirimize güven ve desteğimiz tam” ifadelerini kullanmıştı.

“Birbirimizde her gün yeni bir şey keşfediyoruz” diyen 26 yaşındaki Şahin, “Ben ilişkilerin insanları farklılaştırdığını düşünüyordum ama şu an birbirimize; özgürlüğümüzden ve karakterimizden feragat etmeden, her türlü stratejiden uzak, güven üzerine kurulu ve kalpten bir bağlılığın var olabileceğini öğrettiğimize inanıyorum.” şeklinde konuşmuştu.

ÖNCE YALANLADI, SONRA KABUL ETTİ

26 yaşındaki Şahin, aşk haberlerini önce yalanlamıştı.

Ancak ünlü oyuncu, Cedi Osman ile fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra beraberliği kabul etmişti.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Amirallerin O Hakları Elinden AlındıAmirallerin O Hakları Elinden Alındı
Vaka Sayıları Düştü, Can Kaybı AzaldıVaka Sayıları Düştü, Can Kaybı Azaldı
İşte Barajlardaki Son Durumİşte Barajlardaki Son Durum
Ece Erken’e Lezbiyen DavasıEce Erken’e Lezbiyen Davası
Survivor’da Yeni Aşk İddiasıSurvivor’da Yeni Aşk İddiası
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Atatürk’e ve Özgecan Aslan’a hakaret eden kişi yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Amirallerin O Hakları Elinden Alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Vaka Sayıları Düştü, Can Kaybı Azaldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İşte Barajlardaki Son Durum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Belözoğlu’nun ilk 11’i
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ece Erken’e Lezbiyen Davası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Survivor’da Yeni Aşk İddiası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yargıtay’dan Bildiri Açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yasak Aşk Vahşeti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ebru Şahin: Ne yerde, ne gökteydim
SON DAKİKA HABERLERİ
Atatürk’e ve Özgecan Aslan’a hakaret eden kişi yakalandıNisan 5, 2021-3:04 pm
Amirallerin O Hakları Elinden AlındıNisan 5, 2021-3:00 pm
İşte Barajlardaki Son DurumNisan 5, 2021-12:24 pm
Belözoğlu’nun ilk 11’iNisan 5, 2021-12:20 pm
Ece Erken’e Lezbiyen DavasıNisan 5, 2021-12:14 pm
Survivor’da Yeni Aşk İddiasıNisan 5, 2021-12:00 pm
Yargıtay’dan Bildiri AçıklamasıNisan 5, 2021-11:54 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.