Duygu Özaslan botokssuz halini paylaştı! “13 kilo verdim ve…”

YouTube’da çektiği makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan fenomen Duygu Özaslan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Tatilde yakalanan selülitleri ve kilosu sebebiyle gündem olan isim o dönem fotoğraflarında filtre yaparak insanları yanılttığı için tepki çekti.