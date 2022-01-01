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Duygu Özaslan botokssuz halini paylaştı! “13 kilo verdim ve…”

Duygu Özaslan botokssuz halini paylaştı! “13 kilo verdim ve…”
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17 Mart 2022 - 14:49

Duygu Özaslan botokssuz halini paylaştı! “13 kilo verdim ve…”

Fotoğraflarına photoshop yaptığı bir yaz tatilinde görüntülenmesiyle ortaya çıkan Duygu Özaslan o dönemden sonra kilo vererek fit haliyle dikkat çekmeye başlamıştı. Duygu Özaslan son olarak botoks itirafıyla gündeme geldi.

Duygu Özaslan botokssuz halini paylaştı! "13 kilo verdim ve..." - Sayfa 1

YouTube’da çektiği makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan fenomen Duygu Özaslan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Tatilde yakalanan selülitleri ve kilosu sebebiyle gündem olan isim o dönem fotoğraflarında filtre yaparak insanları yanılttığı için tepki çekti.

Duygu Özaslan botokssuz halini paylaştı! "13 kilo verdim ve..." - Sayfa 2

Özaslan tepkilerin ardından ‘Bulimia Nervoza’ hastalığıyla mücadele ettiğini itiraf etti.

Duygu Özaslan botokssuz halini paylaştı! "13 kilo verdim ve..." - Sayfa 3

Tedavi olup diyete başlayan ve spor yapan Duygu Özaslan verdiği kilolarla öne çıkarken son pozuyla da gündem oldu.

Duygu Özaslan botokssuz halini paylaştı! "13 kilo verdim ve..." - Sayfa 4

13 kilo verdiğini söyleyen ve botoksuz halini paylaşan Duygu Özaslan yaptırdığı bazı estetikleri şöyle anlattı:

Duygu Özaslan botokssuz halini paylaştı! "13 kilo verdim ve..." - Sayfa 5

“Evet botokssuz halimi göstereyim size özellikle makyajsız paylaşmak istedim, tamamı eridi bugün tekrar yaptırmaya geldim. 31 yaşındayım gergin ve kırışıksız halimi daha çok beğeniyorum. Botoks harici 2 yıl önce de çene ucuma dolgu yapmıştık. 13 kilo verdim yüzümdeki yağ/dolgunluk gitti.”

Duygu Özaslan botokssuz halini paylaştı! "13 kilo verdim ve..." - Sayfa 6
Duygu Özaslan botokssuz halini paylaştı! "13 kilo verdim ve..." - Sayfa 7
Duygu Özaslan botokssuz halini paylaştı! "13 kilo verdim ve..." - Sayfa 8

Duygu Özaslan botokssuz halini paylaştı! "13 kilo verdim ve..." - Sayfa 12

Duygu Özaslan botokssuz halini paylaştı! "13 kilo verdim ve..." - Sayfa 13

Duygu Özaslan botokssuz halini paylaştı! "13 kilo verdim ve..." - Sayfa 18

Duygu Özaslan botokssuz halini paylaştı! "13 kilo verdim ve..." - Sayfa 30

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