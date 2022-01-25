Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

Domenec Torrent’i Galatasaray’a getiren Işıtan Gün ortada yok!

Domenec Torrent’i Galatasaray’a getiren Işıtan Gün ortada yok!
3 views
25 Ocak 2022 - 10:56

Domenec Torrent’i Galatasaray’a getiren Işıtan Gün ortada yok! İstifa etmesi bekleniyor

Domenec Torrent’i Galatasaraya getiren Işıtan Gün ortada yok İstifa etmesi bekleniyor

İspanyol teknik adam Domenec Torrent’i Galatasaray’a getiren Işıtan Gün, Başkan Burak Elmas’ın da istifasını istemesi üzerine Türkiye’den ayrıldı.

G.Saray’da Domenec Torrent’in göreve getirilmesinde perde arkasındaki isim Işıtan Gün’dü.

Gün, İspanya’ya gidip Torrent ile görüşüp bu transferi gerçekleştirmişti.

Futboldaki yeni yapılanmada rol alan Işıtan Gün, sosyal medyada tepki çeken paylaşımları ve başkan Burak Elmas’ın da istifasını istemesi üzerine Türkiye’den ayrıldı. Işıtan Gün, 1 haftayı aşkın süredir Hollanda’da! Torrent, Galatasaray projesini sunan Işıtan Gün’ü Florya’da göremedi!

Hatay deplasmanında Işıtan Gün dışında yönetimin büyük çoğunluğu vardı. Zoom üzerinden Domenec Torrent ile görüşen Işıtan Gün’ün artık futboldaki görevlerine son verilecek.

Türkan Şoray’dan yürek burkan Fatma Girik mesajıTürkan Şoray’dan yürek burkan Fatma Girik mesajı

Paylaşımlarının ardından açıklamaları ile büyük tepki toplayan Işıtan Gün’ün, futboldaki görevlerinden alınması ile birlikte yönetim kısa süre içerisinde istifa etmesini bekliyor.

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkan Şoray’dan yürek burkan Fatma Girik mesajıTürkan Şoray’dan yürek burkan Fatma Girik mesajı
Kar 3 gün daha gitmeyecek!Kar 3 gün daha gitmeyecek!
ABD’den Sedef Kabaş AçıklamasıABD’den Sedef Kabaş Açıklaması
Kazakistan Olaylarıyla Erdoğan Büyük Patronun Putin Olduğunu ÖğrendiKazakistan Olaylarıyla Erdoğan Büyük Patronun Putin Olduğunu Öğrendi
İstanbul Havalimanı’ndaki Kar Fiyaskosu Dış Basında: Avrupa’nın En Yoğun Havalimanı Kapandıİstanbul Havalimanı’ndaki Kar Fiyaskosu Dış Basında: Avrupa’nın En Yoğun Havalimanı Kapandı
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !