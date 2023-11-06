Dolar ve euro’da haftanın ilk rakamları!

Serbest piyasada 28,4230 liradan alınan dolar, 28,4250 liradan satılıyor. 30,5140 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 30,5160 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 28,4110 lira, euronun satış fiyatı ise 30,4360 lira olmuştu.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 813 lira, çeyrek altın 2 bin 937 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 711 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1985 dolardan başladı.
BORSADA GÜNÜN İLK RAKAMLARI
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne 7.705 puandan başladı.
BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 85.79 DOLAR
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.79 dolardan işlem görüyor.
BİTCOİN’DE SON DURUM NE?
Bitcoin bugün 34.856 dolar seviyesinde.