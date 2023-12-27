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Asgari ücret 2024 belli oldu! İşte zam oranı

Asgari ücret 2024 belli oldu! İşte zam oranı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Aralık 2023 - 19:55

Asgari ücret zam oranı yüzde 49 oldu. 2024 yılında uygulanacak asgari ücret 17 bin 2 TL oldu.

Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç tamamlandı. Taraflar anlaşamadı.

İlk toplantısını 11 Aralık’ta, ikinci toplantısını 18 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda, taraflar müzakerelerini bugün AKP Genel Merkezi’nde tamamladı.

İşçi ve işveren tarafı 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı’nda toplandı.  Görüşme sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıklamak için akşam saat 19.30’da kameraların karşısına geçti.

YENİ ASGARİ ÜCRET

Bakanlıkta düzenlenen basın açıklamasında Işıkhan’ın verdiği bilgiye göre, aylık asgari ücret 2024 yılında bir işçi için aylık net 17 bin 2 lira oldu. Asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 49 oldu.

Türk-İş yeni asgari ücrete şerh düştü.

ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyordu.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, hali hazırda bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

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