Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Dilipak’tan Çok Konuşulacak Ak Parti Yorumu

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Dilipak’tan Çok Konuşulacak Ak Parti Yorumu
4 views
11 Eylül 2021 - 13:20
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Gazeteci Abdurrahman Dilipak AK Parti’nin son gerçekleştirdiği Kahramanmaraş mitingini paylaşırken “Bu yolda yürümeye devam ederseniz sonuç ortada.” diye yazdı.

AKP ile koronavirüs aşısı ve PCR testleri yüzünden bir hayli ters düşen gazeteci Abdurrahman Dilipak aralıksız olarak hükümete yüklenmeye devam ediyor.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak son sosyal medya paylaşımında AKP’nin geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği Kahramanmaraş mitingini ekranlara yansıttı.

BU YOLDA YÜRÜMEYE DEVAM EDERSENİZ SONUÇ ORTADA

AKP’nin mitinginde meydanın boş kalması dikkatlerden kaçmayarak bir çok muhalif haber kuruluşunda haber olmuştu. Dilipak bu görüntüye Twitter’daki paylaşımında dikkat çekerek “Bu yolda yürümeye devam ederseniz sonuç ortada.” Diye yazdı.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig’de Şampiyonluk Oranları Güncellendi !Süper Lig’de Şampiyonluk Oranları Güncellendi !
Etiyopya’da Yeni Yıl Hazırlığı! 2014 Yılına GiriyorEtiyopya’da Yeni Yıl Hazırlığı! 2014 Yılına Giriyor
Canlı Yayında Göğüsleri Gözüktü !Canlı Yayında Göğüsleri Gözüktü !
11 Yaş Küçük Sevgilisi İle Görüntülendi11 Yaş Küçük Sevgilisi İle Görüntülendi
Paylaşımları Olay Oldu !Paylaşımları Olay Oldu !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Diyarbekirspor Token İçin Geri Sayım Başladı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dilipak’tan Çok Konuşulacak Ak Parti Yorumu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aşı Olmayanların Covid-19’dan Ölme Riski 11 Kat Daha Fazla!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Süper Lig’de Şampiyonluk Oranları Güncellendi !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Etiyopya’da Yeni Yıl Hazırlığı! 2014 Yılına Giriyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Canlı Yayında Göğüsleri Gözüktü !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
11 Yaş Küçük Sevgilisi İle Görüntülendi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Paylaşımları Olay Oldu !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sitare Akbaş’ın Hande Erçel Tepkisi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sen Kimsin Ya Kolpacı !
SON DAKİKA HABERLERİ
Dilipak’tan Çok Konuşulacak Ak Parti YorumuEylül 11, 2021-1:20 pm
Aşı Olmayanların Covid-19’dan Ölme Riski 11 Kat Daha Fazla!Eylül 11, 2021-1:10 pm
Süper Lig’de Şampiyonluk Oranları Güncellendi !Eylül 11, 2021-12:57 pm
Etiyopya’da Yeni Yıl Hazırlığı! 2014 Yılına GiriyorEylül 11, 2021-12:50 pm
Canlı Yayında Göğüsleri Gözüktü !Eylül 11, 2021-11:33 am
11 Yaş Küçük Sevgilisi İle GörüntülendiEylül 11, 2021-11:18 am
Paylaşımları Olay Oldu !Eylül 11, 2021-11:02 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Süper Mini Elbisesi Olay Oldu !

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !