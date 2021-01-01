Dilipak’tan Çok Konuşulacak Ak Parti Yorumu

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Gazeteci Abdurrahman Dilipak AK Parti’nin son gerçekleştirdiği Kahramanmaraş mitingini paylaşırken “Bu yolda yürümeye devam ederseniz sonuç ortada.” diye yazdı.

AKP ile koronavirüs aşısı ve PCR testleri yüzünden bir hayli ters düşen gazeteci Abdurrahman Dilipak aralıksız olarak hükümete yüklenmeye devam ediyor.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak son sosyal medya paylaşımında AKP’nin geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği Kahramanmaraş mitingini ekranlara yansıttı.

BU YOLDA YÜRÜMEYE DEVAM EDERSENİZ SONUÇ ORTADA

AKP’nin mitinginde meydanın boş kalması dikkatlerden kaçmayarak bir çok muhalif haber kuruluşunda haber olmuştu. Dilipak bu görüntüye Twitter’daki paylaşımında dikkat çekerek “Bu yolda yürümeye devam ederseniz sonuç ortada.” Diye yazdı.