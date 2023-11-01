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Amerikan Foreıgn Affaırs dergisinden olay iddia! Netanyahu Hamas saldırısını biliyordu

Amerikan Foreıgn Affaırs dergisinden olay iddia! Netanyahu Hamas saldırısını biliyordu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Kasım 2023 - 15:13

Amerikan derin devletinin yayın organı Foreign Affairs dergisinde dikkat çekici bir analiz yayınlandı.

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