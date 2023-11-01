Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı! ‘Kanıtları yok ettiniz’ sorusuna olay yanıt…

Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı! ‘Kanıtları yok ettiniz’ sorusuna olay yanıt…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
01 Kasım 2023 - 15:38
Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu ise basın mensuplarının sorusuna verdiği yanıtta, “Ne kanıtları yok etmesi” dedi.

Ünlü fenomen Dilan Polat – Engin Polat çifti ile yakınları hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kara para aklama iddiaları nedeniyle gündem olan çift hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

DÜZENLENEN OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

Dilan Polat – Engin Polat çifti, aile üyeleri Sıla Doğu, Sezgin Polat, ile Kürşat Polat’ın yanı sıra muhasebecileri Beyza Ekici, mali işlerine bakan Av. Ahmet Gün ve bazı çalışanları İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından yakalanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

‘KANITLARI YOK ETTİNİZ’ SORUSUNA YANIT

Polat çifti hastaneye girişleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sağlık kontrolüne getirilen Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu ise, “İfademizi vereceğiz, o kadar” dedi.

Sağlık kontrolünden sonra Dilan Polat ve Engin Polat İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Çift emniyete girişleri sırasında da soruları yanıtsız bıraktı. Basın mensuplarının “Kanıtları yok ettiğiniz iddia ediliyor, ne diyeceksiniz” sorusuna ise yine Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu, “Ne kanıtları yok etmesi” yanıtını verdi.

ZANLILARIN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR!

Geçtiğimiz günlerde şüphelilere ait 15 şirkette arama ve dijital materyallere el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD’li komandolar İsrail’de. Operasyonlara katılacaklarını açıkladılarABD’li komandolar İsrail’de. Operasyonlara katılacaklarını açıkladılar
Resepsiyona damga vuran görüntünün sırrı çözüldü! Erdoğan’a ne dediği belli olduResepsiyona damga vuran görüntünün sırrı çözüldü! Erdoğan’a ne dediği belli oldu
Dilan ve Engin Polat’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı! “Kaçmaya hazırlandıkları…”Dilan ve Engin Polat’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı! “Kaçmaya hazırlandıkları…”
Amerikan Foreıgn Affaırs dergisinden olay iddia! Netanyahu Hamas saldırısını biliyorduAmerikan Foreıgn Affaırs dergisinden olay iddia! Netanyahu Hamas saldırısını biliyordu
Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar…Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dolar vites artırdı. Tüm zamanların rekorunu kırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’li komandolar İsrail’de. Operasyonlara katılacaklarını açıkladılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aşk sonunda belgelendi! İşte Galatasaray’ın yeni yengesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı! ‘Kanıtları yok ettiniz’ sorusuna olay yanıt…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Resepsiyona damga vuran görüntünün sırrı çözüldü! Erdoğan’a ne dediği belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dilan ve Engin Polat’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı! “Kaçmaya hazırlandıkları…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Amerikan Foreıgn Affaırs dergisinden olay iddia! Netanyahu Hamas saldırısını biliyordu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti… Eski eşten romantik mesaj
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Arda Türkmen’in eşi Melodi Elbirliler’e taciz: Arabadan indirmeye çalıştı
SON DAKİKA HABERLERİ
Hakan Fidan’dan ‘Gazze’ açıklaması: Sorumluluğa hazırızKasım 1, 2023-2:12 pm
Bıden Ürdün Kralı 2. Abdullah’la Gazze’deki son gelişmeleri görüştüKasım 1, 2023-12:59 pm
Son dakika… Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: Okullarda müfredat değişiyorKasım 1, 2023-12:33 pm
Dolar/TL güne rekorla başladıKasım 1, 2023-10:53 am
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi…Kasım 1, 2023-9:59 am
Türk gazeteciye İsrail askerlerinden canlı yayında şok tehdit! Tüfeklerindeki lazerle hedef aldılar!Ekim 31, 2023-12:16 pm
Litresi 40 lirayı aşmıştı! Motorine indirim geldi…Ekim 31, 2023-9:56 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !