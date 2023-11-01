Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı! ‘Kanıtları yok ettiniz’ sorusuna olay yanıt…

Ünlü fenomen Dilan Polat – Engin Polat çifti ile yakınları hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kara para aklama iddiaları nedeniyle gündem olan çift hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

DÜZENLENEN OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

Dilan Polat – Engin Polat çifti, aile üyeleri Sıla Doğu, Sezgin Polat, ile Kürşat Polat’ın yanı sıra muhasebecileri Beyza Ekici, mali işlerine bakan Av. Ahmet Gün ve bazı çalışanları İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından yakalanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

‘KANITLARI YOK ETTİNİZ’ SORUSUNA YANIT

Polat çifti hastaneye girişleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sağlık kontrolüne getirilen Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu ise, “İfademizi vereceğiz, o kadar” dedi.

Sağlık kontrolünden sonra Dilan Polat ve Engin Polat İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Çift emniyete girişleri sırasında da soruları yanıtsız bıraktı. Basın mensuplarının “Kanıtları yok ettiğiniz iddia ediliyor, ne diyeceksiniz” sorusuna ise yine Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu, “Ne kanıtları yok etmesi” yanıtını verdi.

ZANLILARIN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR!

Geçtiğimiz günlerde şüphelilere ait 15 şirkette arama ve dijital materyallere el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.