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DİLAN POLAT HİÇ AKILLANMADI

DİLAN POLAT HİÇ AKILLANMADI
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Ekim 2024 - 16:51

Dilan Polat sosyal medyayı eskisi gibi kullanmaya başladı Engin Polat ifade verirken adliyede selfie çekti

Kara para, yasa dışı bahis ve örgüt kurma suçlarından yargılandıkları davada tahliye edilen Dilan ve Engin Polat cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Dava sürerken devam eden Polat çifti dahil 28 şüphelinin “vergi suçu” soruşturmasında Engin Polat, bugün adliyeye gelerek savcılığa ifade verdi. Avukatları ve korumaları eşliğinde Anadolu Adliyesi’ne gelen Polat çiftinden Engin Polat’ın ifade vermek için savcılık katında beklediği anları eşi Dilan Polat, sosyal medya hesabından paylaştı.

Dilan Polat sosyal medyayı eskisi gibi kullanmaya başladı Engin Polat ifade verirken adliyede selfie çekti

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat beraberindeki 28 sanığın İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamaları sürerken “vergi kanuna muhalefet” suçunun soruşturması ayrı olarak yürütülüyordu.

Dilan Polat sosyal medyayı eskisi gibi kullanmaya başladı Engin Polat ifade verirken adliyede selfie çekti

Polat çifti beraberindeki 28 şüpheli hakkındaki vergi suçu soruşturmasında bugün yeni bir gelişme yaşandı.

TAHLİYE SONRASI YENİDEN ADLİYE KORİDORLARINDALAR

TAHLİYE SONRASI YENİDEN ADLİYE KORİDORLARINDALAR

Kısa süre önce ana davanın ilk celsesinde tutuklanan sanıklar Engin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, babası Sezgin Polat ve muhasebeci avukat Ahmet Gün de tahliye edilmişti.

Dilan Polat sosyal medyayı eskisi gibi kullanmaya başladı Engin Polat ifade verirken adliyede selfie çekti

Polatlar davasında tutuksuz olarak yargılanan Polat çifti, devam eden vergi suçu soruşturması kapsamında bugün İstanbul Anadolu Adliyesi’ne geldi.

VERGİ SUÇU SORUŞTURMASINDA ENGİN POLAT İFADE VERDİ

‘VERGİ SUÇU’ SORUŞTURMASINDA ENGİN POLAT İFADE VERDİ

Dilan Polat, avukatları Sevinç Horoz ve korumaları eşliğinde sabah saatlerinde adliyeye giriş yaptıkları anları şahsi sosyal medya hesabından paylaştı.

Dilan Polat sosyal medyayı eskisi gibi kullanmaya başladı Engin Polat ifade verirken adliyede selfie çekti

Günaydın’dan Seda Nur Günaydın’ın haberine göre; Polat çiftinin adliyeye gelme sebebinin ise Engin Polat’ın ayrı yürütülen vergi suçu soruşturması kapsamında savcılığa ifade vereceği olduğu öğrenildi.

Dilan Polat sosyal medyayı eskisi gibi kullanmaya başladı Engin Polat ifade verirken adliyede selfie çekti

Fenomen Dilan Polat’ın eşinin ifade vermek için savcılık katında beklediği anları da sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü.

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