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Dilan Çiçek ile İzlandalı sevgilisi sarmaş dolaş! Öpmelere doyamadı

Dilan Çiçek ile İzlandalı sevgilisi sarmaş dolaş! Öpmelere doyamadı
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27 Kasım 2021 - 13:52

Dilan Çiçek ile İzlandalı sevgilisi sarmaş dolaş! Öpmelere doyamadı

Son olarak ‘Alev Alev’ adlı dizide rol alan Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz yaz iş insanı Alihan Aloğlu’ndan ayrılmış, kısa süre sonra İzlandalı reklam yönetmen Thor Saevarsson ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri dolu dizgin devam eden aşıklardan yeni bir fotoğraf geldi.

Dilan Çiçek ile İzlandalı sevgilisi sarmaş dolaş! Öpmelere doyamadı - Sayfa 1

Katıldığı ödül törenine şıklığı ile damga vuran Dilan Çiçek Deniz sevgilisi ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Dilan Çiçek ile İzlandalı sevgilisi sarmaş dolaş! Öpmelere doyamadı - Sayfa 2

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Dilan Çiçek ile İzlandalı sevgilisi sarmaş dolaş! Öpmelere doyamadı - Sayfa 3

Yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü çiftten Thor Saevarsson, sevgilisiyle aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Dilan Çiçek ile İzlandalı sevgilisi sarmaş dolaş! Öpmelere doyamadı - Sayfa 4

Thor Saevarsson, sarmaş dolaş aşk pozlarına “Bükreş’te randevu gecesi” notunu düştü.

Dilan Çiçek ile İzlandalı sevgilisi sarmaş dolaş! Öpmelere doyamadı - Sayfa 5

Dilan Çiçek Deniz, de yakışıklı sevgilisinin paylaşımına kendi hesabından kalp emojisi koyarak yer verdi.

Dilan Çiçek ile İzlandalı sevgilisi sarmaş dolaş! Öpmelere doyamadı - Sayfa 6

Instagram’da 4.7 milyon takipçisi bulunan Dilan Çiçek Deniz ve 14.7 bin takipçisi bulunan Thor Saevarsson, aşklarına dolu dizgin devam ediyor.

Dilan Çiçek ile İzlandalı sevgilisi sarmaş dolaş! Öpmelere doyamadı - Sayfa 7

İşte, Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson…

Dilan Çiçek ile İzlandalı sevgilisi sarmaş dolaş! Öpmelere doyamadı - Sayfa 8
Dilan Çiçek ile İzlandalı sevgilisi sarmaş dolaş! Öpmelere doyamadı - Sayfa 9
Dilan Çiçek ile İzlandalı sevgilisi sarmaş dolaş! Öpmelere doyamadı - Sayfa 10
Dilan Çiçek ile İzlandalı sevgilisi sarmaş dolaş! Öpmelere doyamadı - Sayfa 11
Dilan Çiçek ile İzlandalı sevgilisi sarmaş dolaş! Öpmelere doyamadı - Sayfa 12
Dilan Çiçek ile İzlandalı sevgilisi sarmaş dolaş! Öpmelere doyamadı - Sayfa 13
Dilan Çiçek ile İzlandalı sevgilisi sarmaş dolaş! Öpmelere doyamadı - Sayfa 14
Dilan Çiçek ile İzlandalı sevgilisi sarmaş dolaş! Öpmelere doyamadı - Sayfa 15
Dilan Çiçek ile İzlandalı sevgilisi sarmaş dolaş! Öpmelere doyamadı - Sayfa 16
Dilan Çiçek ile İzlandalı sevgilisi sarmaş dolaş! Öpmelere doyamadı - Sayfa 17
Dilan Çiçek ile İzlandalı sevgilisi sarmaş dolaş! Öpmelere doyamadı - Sayfa 18
Dilan Çiçek ile İzlandalı sevgilisi sarmaş dolaş! Öpmelere doyamadı - Sayfa 19
Dilan Çiçek ile İzlandalı sevgilisi sarmaş dolaş! Öpmelere doyamadı - Sayfa 20
Dilan Çiçek ile İzlandalı sevgilisi sarmaş dolaş! Öpmelere doyamadı - Sayfa 21
Dilan Çiçek ile İzlandalı sevgilisi sarmaş dolaş! Öpmelere doyamadı - Sayfa 22

Dilan Çiçek ile İzlandalı sevgilisi sarmaş dolaş! Öpmelere doyamadı - Sayfa 24

 

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