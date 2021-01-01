Dilan Çiçek ile İzlandalı sevgilisi sarmaş dolaş! Öpmelere doyamadı
Son olarak ‘Alev Alev’ adlı dizide rol alan Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz yaz iş insanı Alihan Aloğlu’ndan ayrılmış, kısa süre sonra İzlandalı reklam yönetmen Thor Saevarsson ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri dolu dizgin devam eden aşıklardan yeni bir fotoğraf geldi.
Katıldığı ödül törenine şıklığı ile damga vuran Dilan Çiçek Deniz sevgilisi ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü çiftten Thor Saevarsson, sevgilisiyle aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Thor Saevarsson, sarmaş dolaş aşk pozlarına “Bükreş’te randevu gecesi” notunu düştü.
Dilan Çiçek Deniz, de yakışıklı sevgilisinin paylaşımına kendi hesabından kalp emojisi koyarak yer verdi.
Instagram’da 4.7 milyon takipçisi bulunan Dilan Çiçek Deniz ve 14.7 bin takipçisi bulunan Thor Saevarsson, aşklarına dolu dizgin devam ediyor.
İşte, Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson…