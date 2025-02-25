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DERBİYE YAKIŞMAYAN HAREKETLER! MEŞALELERİ GALATASARAYLILARA ATTILAR

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçında, gerilim sahada olduğu kadar tribünlerde de yükseldi. Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanan derbide, ilk yarı golsüz tamamlanırken, maçta ilk defa 2014/15 sezonundan bu yana isabetli şut, ofsayt ve korner görülmedi.

FENERBAHÇE TARAFTARLARINDAN PROVOKATİF HAREKET

İkinci yarıda ise Fenerbahçe taraftarları, yaktıkları meşaleleri Galatasaray tribünlerine doğru fırlattı. Bu provokatif hareket, oyununu kısa süreliğine durdurmasına sebep oldu. Hakem, olayın ardından maçın yeniden başlamasına karar verdi.

DERBİDE YAŞANAN GERİLİM

Bu olay, derbilerin her zaman yüksek gerilim içerdiğini gösterse de, meşale atma gibi tehlikeli hareketlerin maçın atmosferine yakışmadığı geniş bir kesim tarafından dile getirildi.

Fenerbahçe taraftarlarının meşaleleri Galatasaraylılara atmasının ardından, maç boyunca gerilim daha da arttı ve sosyal medyada bu hareketin kınanması yoğunlaştı.

Sizce tribünlerde yaşanan bu tür olaylar, derbinin doğasına uygun mu, yoksa sınırları aşan bir hareket mi?

Kaynak: www.medyaradar.net

DERBİYE YAKIŞMAYAN HAREKETLER! MEŞALELERİ GALATASARAYLILARA ATTILAR
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