DEPREM SON DAKİKA

Afad tarafından açıklanan verilere göre dün gece saat 04.26 sularında merkez üssü Gaziantep Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı Kahramanmaraş başta olmak üzere Diyarakır, Adana,Kayseri gibi çevre illerde de şiddetli sarsıntılara neden oldu. Süleyman soylu tarafından açıklanan verilere göre ”4. seviye deprem alarmı verildi ve 4. seviye uluslarası destek istenen bir alarm.” Türkiye uluslararası yardım talep etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.4 büyüklüğünde deprem 04.17 sularında yaklaşık 100 artçı sarsıntı ile beraber devam etmektedir. Recep Tayyip Erdoğanın Afad genel merkezinde yaptığı açıklamalara göre 10 ilde 2.818 binanın yıkıldığı toplam 912 kişnin yaşamını yitirdiği ve 5.385 kişi yaralandığı açıklanmıştır.

Evinizin altından fay hattı geçiyor mu ? Maden Teknik ve Araştırma Genel Müdürlüğü MTA resmi internet sitesi üzerinden fay hatları ile ilgili birçok bilgiye ulaşabilir,ev adresinizi girerek yakın konumdan fay hattı geçip geçmediğini öğrenebilirisiniz, artçı sarsıntılar devam ederken evinize girmemelisiniz. Deprem olan bölgelerde Afad ve Kızılay merkezleri toplanma alanlarını araştırıp o bölgelerde toplanabilirsiniz. Evinizin altından fay hattı geçmiyor olması deprem olmayacağı anlamına gelmiyor. OHAL ilan edilmesi gereken 7.0 üssü şiddetli artçılar devam ediyor,temkinli olmakta fayda var.Ülke olarak seferberlik ilan edildi bu süreçte birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Trafik ve telefon hatlarını lütfen meşgul etmeyelim güvenli bölgelerden ayrılmayın yardım ve destek için ihtiyaç olan bölgelerde elektrik ve gaz kaçağı gibi durumlar söz konusu olabilir ekip olarak bilinçli olarak gerekli mercilere haber vermeli ve yardım etmeliyiz.

Koşulsuz sevgi enerjisinin deprem olan tüm bölgelerde ve evrensel tüm boyutlarda aktif ediyorum, şifacı ve özel ruhlar baş ağrısı vs gibi travmatik durumlarla karşılaşabilirsiniz bu süreçte evrensel olarak korku frekansını değiştirmenizi , yapabileceğiniz şifa ve enerji çalışmalarını şu an yardıma ihtiyacı olan tüm insanlar için ilahi kaynak tarafından yüksek korunma ve ışık kalkanıyla aktif olmasını talep ediyorum. İhtiyaç sahiplerine tüm gereksinimlerin kolaylıkla ulaşması ve kolaylıkla çözüme ulaşması için neler mümkün ? Gümüş mor alev enerjisi aktif olsun ve tüm şifa kanalları açılsın. Unutmayın ki dua da bir enerjidir endişe yaratıp korku haberlerini çoğaltmak sağlıklı bir çözüm değildir.

Tüm kolaylaştırıcı enerjiler aktif olsun…