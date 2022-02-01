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Demet Evgar’dan 8 Mart Kadınlar Günü Eylemi: Tek Başına Sokağa Çıktı

Demet Evgar’dan 8 Mart Kadınlar Günü Eylemi: Tek Başına Sokağa Çıktı
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07 Mart 2022 - 16:08

Demet Evgar’dan 8 Mart Kadınlar Günü Eylemi: Tek Başına Sokağa Çıktı

Ünlü oyuncu Demet Evgar, hazırladığı pankartı metro girişine asarak, çevresinde toplanan kalabalığa konuşma yaptı. Evgar, “Ben kadınım, eşitlik benim hakkım. Ben kadınım, öldürülmek istemiyorum.

Demet Evgar'dan 8 Mart Kadınlar Günü Eylemi: Tek Başına Sokağa Çıktı

Ünlü oyuncu Demet Evgar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde tek kişilik eylem gerçekleştirdi. Evgar, hazırladığı pankartı metronun girişine asarak, halka seslendi.

Ünlü oyuncu, pankartı hazırladığı anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

“SESİNİZİ DUYURUN”

Paylaşımında, “Herkes için yaşanabilir adil ve refah bir toplum ancak kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile, kadının güçlenmesi de önce kadının sesinin duyulmasıyla mümkün” ifadelerine yer veren Evgar, takipçilerini ‘Ben Kadınım’ etiketi ile seslerini duyurmaya çağırdı.

 

KALABALIĞA SESLENDİ

Hazırladığı pankartı İstanbul’da metro girişine asan Evgar, çevresinde toplanan kalabalığa konuşarak, “Ben kadınım, eşitlik benim hakkım. Ben kadınım, öldürülmek istemiyorum. Ben kadınım, gücümün farkındayım, değişiyorum ve dönüştürüyorum” dedi. Vatandaşlar, Demet Evgar’ın konuşmasını alkışlarla karşıladı.

Demet Evgar’ın hazırladığı pankartta ise, “Ben kadınım, farkındayım, değişiyorum ve değiştiriyorum” ifadeleri yer aldı.

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