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Defne Samyeli Kızının Doğum Gününde Geceye Damga Vurdu

Defne Samyeli Kızının Doğum Gününde Geceye Damga Vurdu
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20 Kasım 2021 - 12:42

Defne Samyeli Kızının Doğum Gününde Geceye Damga Vurdu

 

Defne Samyeli büyük kızının doğum gününde verdiği pozlarla geceye damga vuran isim oldu.

 

 

Ünlü şarkıcı Defne Samyeli, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Cesur sahne kıyafetleriyle isminden sıkça söz ettiren Samyeli son paylaşımıyla yine sosyal medyayı salladı.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu geçtiğimiz akşam doğum günü partisi verdi.

Defne Samyeli, yeni yaşını kutlayan kızını doğum gününde yalnız bırakmadı.

İddialı bir kıyafet ile partiye katılan Samyeli, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Göğüs dekolteli süper mini bir elbise giyerek fiziğini sergileyen Samyeli doğum gününde adeta kızından rol çaldı.

Doğum günü partisinden 2 farklı karesini sosyal medya hesabından paylaşan Samyeli’ye yorum ve beğeni yağdı.

İşte Samyeli’nin gündem yaratan o paylaşımları…

 

 

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