Kulüp’ün Raşel’i Asude Kalebek’in Yaşını Duyanlar Şok Oluyor!

Netflix’in yeni dizisi Kulüp oyuncuları ve konusu ile izleyicilerden tam not aldı.

Kulüp dizisinin en dikkat çeken karakterlerinden olan Kulüp Raşel kim merak ediliyor.

KULÜP DİZİSİ RAŞEL KİMDİR?

KULÜP DİZİSİ ASUDE KELEBEK KİMDİR? 18 Haziran 1999, İstanbul doğumlu Asude Selma Kalebek 22 yaşındadır. 18 Haziran 1999, İstanbul doğumlu Asude Selma Kalebek 22 yaşındadır.

Yahudi olan ve hamile kaldığı sevgilisinin ölümüne neden olan Yahudi Matilda hapse girer. Kulüp dizisinde afla hapisten çıkan Matilda ve yetimhaneye bırakılan Raşel seneler sonra bir araya geliyor. Raşel yahudi olması nedeniyle sevdiği adamla birlikte olamıyor. Dizi boyunca Raşel’in annesiyle ve sevdiği adamla olan mücadelesi nefesleri kesiyor.