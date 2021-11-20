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Kulüp’ün Raşel’i Asude Kalebek’in Yaşını Duyanlar Şok Oluyor!

Kulüp’ün Raşel’i Asude Kalebek’in Yaşını Duyanlar Şok Oluyor!
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20 Kasım 2021 - 12:40

Kulüp’ün Raşel’i Asude Kalebek’in Yaşını Duyanlar Şok Oluyor!

Netflix’in yeni dizisi Kulüp oyuncularından Asude Kelebek’in yaşı izleyicileri hayrete düşürdü.
Eklenme Tarihi: 20 Kasım 2021

 

Netflix’in yeni dizisi Kulüp oyuncuları ve konusu ile izleyicilerden tam not aldı.

Kulüp dizisinin en dikkat çeken karakterlerinden olan Kulüp Raşel kim merak ediliyor.

KULÜP DİZİSİ RAŞEL KİMDİR?
Yahudi olan ve hamile kaldığı sevgilisinin ölümüne neden olan Yahudi Matilda hapse girer. Kulüp dizisinde afla hapisten çıkan Matilda ve yetimhaneye bırakılan Raşel seneler sonra bir araya geliyor. Raşel yahudi olması nedeniyle sevdiği adamla birlikte olamıyor. Dizi boyunca Raşel’in annesiyle ve sevdiği adamla olan mücadelesi nefesleri kesiyor.

 

KULÜP DİZİSİ ASUDE KELEBEK KİMDİR?
18 Haziran 1999, İstanbul doğumlu Asude Selma Kalebek 22 yaşındadır.

 

 

 

Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisi olan Asude Selma Kalebek okulun yanı sıra oyunculuk alanında da kendisini geliştiriyor.

Kalebek, İstanbul Sahne Sanatları Tiyatrosu’nda eğitimine devam ediyor.

Kalebek Instagram’da, “asudekalebek” kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

Asude Kalebek’in Instagram’da 17 bin takipçisi bulunuyor.
 

 

 

 

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