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Damat düğünün ortasında herkesi şoke etti! Sosyal medyanın konuştuğu şaka…

Damat düğünün ortasında herkesi şoke etti! Sosyal medyanın konuştuğu şaka…
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09 Kasım 2022 - 13:59

İngiltere’deki bir düğünde damadın çiçeği burnunda karısına yaptığı şaka sosyal medyada viral oldu. Gelin şakanın komik olduğunu düşünse de kullanıcılar damadın hareketini agresif buldu.

İngiltere’de gerçekleşen bir düğünde damadın çiçeği burnunda karısına yaptığı şaka sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu.

İngiliz gazeteleri söz konusu görüntülere geniş yer ayırırken, sosyal medya da damadın yaptığı Şaka için ikiye bölündü.

Damat düğünün ortasında herkesi şoke etti Sosyal medyanın konuştuğu şaka...

Jade Kennedy ve kocası 

GELİNİN PAYLAŞTIĞI VİDEO VİRAL OLDU

Sosyal medyada kısa sürede viral hale gelen video acımasız şakanın kurbanı gelin Jade Kennedy tarafından paylaşıldı.

11.600 takipçisi olan kadın düğününden paylaştığı videonun başında gelinliği ile misafirlerin karşısında duruyor.

Videoda Jade’in az önce evlendiği kocası dört katlı düğün pastasına gidip elleriyle büyük bir dilim alıyor ve geline doğru yürümeye başlıyor.

Damat düğünün ortasında herkesi şoke etti Sosyal medyanın konuştuğu şaka...

KÖŞEYE SIKIŞTIRIP PASTAYI YÜZÜNE ÇARPTI, GELİN YERE DÜŞTÜGelin, kocası yaklaşırken durumu anlayıp gülerek koşmaya başlıyor ancak kocası salonun köşesine kadar takip ediyor ve gelinin tüm yalvarmalarına karşılık pastayı yüzüne çarpıyor.

Tam bu sırada gelin yere düşüyor ve çiftin mücadelesi yerde bitiyor.

Damat ayağa kalktıktan sonra gülerek uzaklaşırken, Jade yanına koşan bir arkadaşının yardımı ile gelinliğine bulaşan kırmızı kremayı temizlemeye çalışıyor.

Damat düğünün ortasında herkesi şoke etti Sosyal medyanın konuştuğu şaka...

SOSYAL MEDYADA YÜZLERCE YORUM: ‘BEN OLSAM ANINDA BOŞARDIM’Jade paylaştığı videonun komik olduğunu iddia etse yorum özelliğini kapattı. Ancak bu videonun diğer platformlarda paylaşılmasının önüne geçemedi ve ne yazık ki herkes Gelin gibi bu şakanın komik olduğunu düşünmedi.

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcılarından birisi damadın düğünden sonra özür dileyip dilemediğini sordu.

Bir çok kullanıcı damadın şakasının agresif olduğunu belirtti ve ‘Babam onu o anda yere sererdi’, ‘Ben olsam anında boşardım’ gibi yorumlarda bulundu.

Damat düğünün ortasında herkesi şoke etti Sosyal medyanın konuştuğu şaka...

“ZAVALLI KIZ AĞLAMAMAK İÇİN GÜLÜYOR”Bir başka kadın ise gelinlerin hayatlarının en güzel günü için günler öncesinden hazırlanmaya başladıklarına dikkat çekti ve “Gelinler, özel günleri için saçlarına, makyajlarına ve gelinliklerine yüzlerce dolar harcarlar. Zavallı kız gözyaşlarını uzak tutmak için gülüyor” dedi.

Videonun komik olduğunu düşünen kullanıcılar gelinin sağlam bir mizah anlayışı olduğunu öne sürdüler.

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