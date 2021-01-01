Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yerli aşı mesajı

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D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı kimsenin geride bırakılmaması ilkesiyle tüm insanlığın hizmetine sunacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı’na canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan’ın yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

“Son bir yıldır corona virüs nedeniyle bir imtihanla karşı karşıyayız. 3 milyon insanın hayatına mal olan salgın birçok çarpıklığı gün yüzüne çıkardı. Mali zenginliğin adalet ve refahı oluşturmaya kafi olmadığı acı bir şekilde görüldü.

Vatandaşlarımıza en ileri sağlık hizmetlerini sunarken dost ve kardeş ülkeleri de kaderlerine terk etmedik. Dayanışmamızı açıkça ortaya koyduk. En yoksul ülkelere yönelik borç ertelemesinin başlamasını ve sürelerinin uzatılmasını destekledik.

IMF ve Dünya Bankası’nda başlatılan çalışmalara katkı sağladık.Türkiye olarak insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı, süreçler tamamlandıktan sonra, kimsenin geride bırakılmaması ilkesiyle tüm insanlığın hizmetine sunacağız.

Ülkelerimizin en prestijli üniversitelerinin dahil olduğu ‘D-8 Araştırma ve İnovasyon Öncüleri Ağı’ girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Yenilenebilir enerji, yapay zeka, robotik, nesnelerin interneti, büyük veri, blok zincir ve nanoteknoloji gibi yenilikçi alanlarda üniversitelerimiz ve araştırma kurumlarımız arasında bilgi paylaşımını mümkün kılan bu ağ, ülkelerimizin hak ettiği yere ulaşması bakımından kritik önemdedir.

“YEREL PARA İLE TİCARETE AĞIRLIK VERMELİYİZ”

Güçlü ve sürdürülebilir büyüme oranları için yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek üretime ağırlık vermek mecburiyetindeyiz. Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şarttır.

“D-8 YENİLENMELİ”

D-8’i günümüzün ihtiyaçlarına göre yenilemeli, proje ve sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmeli, karar alma süreçlerini hızlandıracak adımlar atmalıyız.

İSLAMİ MEGABANK

İslami finans kurumlarının likidite ihtiyaçlarını ve Müslüman coğrafyanın artan altyapı finansman ihtiyaçlarını aynı anda karşılayacak ve online platforma dayalı bir İslami Megabank fikrinin de yapılabilir olduğuna inanıyoruz.

2017 yılındaki İstanbul Zirvemizde, yerel paralarımızla ticaret yapma çağrısında bulunduğum hatırlanacaktır. Geçtiğimiz dört yılda yaşananlar, bu çağrının isabetini ispatladı.”