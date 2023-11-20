Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Aralık’ta Yunanistan’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Aralık’ta Yunanistan’a gidiyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
0 views
20 Kasım 2023 - 14:57
Yunan Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ve Türkiye arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin beşincisinin, iki taraf arasında varılan mutabakat uyarınca 7 Aralık 2023’te Atina’da gerçekleştirileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar, 5. Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısı için Atina’ya gidecek.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BEYAZ ATLI PRENS ALMANYADABEYAZ ATLI PRENS ALMANYADA
İsrailli bakandan skandal istek!İsrailli bakandan skandal istek!
50+1 değişimi için iki seçenek masada! İYİ Parti detayı kulislerden sızdı…50+1 değişimi için iki seçenek masada! İYİ Parti detayı kulislerden sızdı…
Romelu Lukaku, 37 dakikada Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri tarihine geçtiRomelu Lukaku, 37 dakikada Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri tarihine geçti
A Milli Takım grubunu lider tamamlamak için Galler deplasmanındaA Milli Takım grubunu lider tamamlamak için Galler deplasmanında
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Doğan ailesi Vuslat Sabancı için ABD’ye gidiyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ankara’da ofis açan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul planı da ortaya çıktı! Yerel seçim öncesi flaş hamle
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Yerlikaya açıkladı: Sağanak ve fırtınada 9 kişi yaşamını yitirdi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bilgi Üniversitesi’ndeki 18 milyon dolarlık dolandırıcılık davasında karar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü fenomenin Dilan Polat paniği! Eylül Öztürk, ABD’ye 5 milyon dolarla mı gitti?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Malatya’da 4,5’lik korkutan deprem!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Borsa haftaya yükselişle başladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Aralık’ta Yunanistan’a gidiyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yönetmen – senarist Yücel Uçanoğlu hayatını kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Evgar’ın bebek odasındaki seksi pozları dikkat çekti! Athena Gökhan’dan olay yorum…
SON DAKİKA HABERLERİ
Batman’da sele kapılan kadın öldü, 3 çocuk aranıyor!Kasım 20, 2023-9:39 am
Akaryakıt dağıtım sektöründe satışlar sürebilir!Kasım 20, 2023-9:38 am
Hamas’tan esir değişimi ve ateşkes açıklaması!Kasım 20, 2023-9:37 am
Gazze’den 61 hasta daha Türkiye’ye gelecek! Bakan Koca açıkladı…Kasım 20, 2023-9:19 am
Erdoğan’ın Almanya ziyareti öncesi çarpıcı iddia: ‘Türkiye’ye savaş uçağı satmak istemiyorlar’Kasım 17, 2023-4:50 pm
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı!Kasım 17, 2023-4:38 pm
Türkiye’de en çok kullanılan şifreler belli oldu! Birinci sıra şaşırtmadı…Kasım 17, 2023-4:35 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !