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Cumhur İttifakı Kayseri Belediye Başkanı Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç A Haber’de: 16 ilçemiz var Cumhur İttifakı 17-0 .

Cumhur İttifakı Kayseri Belediye Başkanı Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç A Haber’de: 16 ilçemiz var Cumhur İttifakı 17-0 .
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Şubat 2024 - 13:33

Kayseri bütçesine göre en çok yatırım yapan belediye oldu. En çok yatırım hangi alanda oldu? Bugüne kadar hangi hizmetler yapıldı? Kayseri için yeni projeleri ne? Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, A Haber canlı yayınında Erkan Tan’ın sorularını yanıtladı.

Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, A Haber canlı yayınında Erkan Tan’ın sorularını yanıtladı. 2019 yılından bu yana Kayseri’ye hizmet veren Büyükkılıç’ın yeni dönem için vaatleri neler?

ERCİYES KAYAK MERKEZİ

Mimar Sinan’ın şehri Kayseri’de Erciyes bizim olmazsa olmazımız. Erciyes Kayak Merkezi şu anda dünya standartlarında ödülden ödüle koşan bir kayak merkezi. Profesyonel kayakçılar için kayak merkezi. 19 mekanik tesisi var. Isıtmalı bizimkiler.

.Master planı Avusturya tarafından yapılmış olan bütün mekanik tesisleri orijinal olan hepsi de belgeli ve ödüller alan aynı zamanda da 40 tane kayak pisti olan uzunluğu da 112 kilometre olan pistten piste rahatlıkla geçeceğiniz ve sabahtan akşama kadar kayabileceğiniz bir kayak merkezinden söz ediyoruz..

“ÖMRÜNE ÖMÜR KATAR”

Şu anda adeta doluyor taşıyor. Hafta sonları 100 binin üzerinde gelen konuklarımız oluyor. Fiyatlarının da uygun olması nedeniyle tercih ediliyor.

Kayseri büyükşehirlerin konforunu yaşatan büyükşehrin sıkıntısını yaşatmayan bir şehir. Gel Kayseri’de yaşa. Ömrüne ömür katar.

İki sene üst üste bütçesine göre en çok yatırım yapan belediye oldunuz, bu başarıyı neye borçlusunuz?

Biz denk bütçeyi önemseyen bir anlayışa sahibiz. Bu kültür bize merhum Erbakan’dan kaldı onu rahmet anıyoruz onun il başkanlığını milletvekilliği yaptım gerçekten rahmetle anıyoruz. Bu ara oy avcılığına çıkıp onu istismar edenler de var.

Dün de bir bulvara ismini verdik. Daha önce de parkımıza ismini vermiştik onu yaşatmamız lazım. O kültürle biz büyüdük.

30 büyükşehir içerisinde yatırımlara en çok pay ayıran büyükşehirlerin arasında 2020-2021-2022 başta olmak üzere birinci birinci ikinci Erzurum bizden bir öne geçmiş yine bir AK Partili belediye başkanının olduğu şehir şimdi yine biz öndeyiz. Yani yarışıyoruz.

16 İLÇEMİZ VAR CUMHUR İTTİFAKI 17-0

Cumhur İttifakı olarak 16 ilçemiz var 17-0’ız biz Kayseri’de. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe AK Parti ve MHP’de. 4 tane MHP’mizden 12 tane AK Parti’mizden bir tane de büyükşehir AK Parti’mizden.

Rehavet yok çalışmaya devam..

AFETZEDELERİ YALNIZ BIRAKMADI

Kentsel dönüşümlerle 10 binlerce konutlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Dirençli şehir nasıl sağlanırın kaygısı içerisindeyiz. Depremle ilgili çalışmalar yaparken yenileşme mantığı içerisinde de yapılarımızı gözden geçiyoruz. Riskli yapıların riskli alanların hepsinin bizde tespiti zaten mevcut. 200 milyon metrekare alanın röntgenini çekiyoruz.

Yenilenebilir enerji denilince akla Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları akla geliyor.

SU

Suda 30 büyükşehir içerisinde 22’nci sıradayız. Ancak bizim suyumuz içilebilir kullanılabilir su. Bizde kolay kolay o şişelerle falan su alma olmaz. Açarsınız çeşmeden suyu içebilirsiniz. Çayımız çok lezzetli olur. Dibinde kireç olmaz.

ULAŞIM

Toplu taşımada yine 150 biniş 175 TL öğrencilerimiz için 1.20’ye gelir. Vatandaşlarımız açısından da normal tek bilet değil de abonman 3.50’ye gelir. İstanbul ile mukayese edilmez.

Kayseri kabına sığmayan yük olmayan yük çeken yaptığı yatırımlarla da dikkat çeken bir şehir. Kendi kendine yeten bir şehir.

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