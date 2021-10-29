Cristiano Ronaldo ve sevgilisinden olay yatak pozu! Müjdeyi böyle verdiler…
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın süperstarı Cristiano Ronaldo’dan dikkat çeken paylaşım geldi.
Manchester United’ın süperstarı Cristiano Ronaldo’dan dikkat çeken paylaşım geldi.
Arjantinli model sevgilisi Georgina Rodriguez ile yataktan fotoğraf paylaşan Ronaldo, sosyal medyada gündem oldu.
12 haftalık hamile olan Arjantinli model Georgina’nın ikiz bebek dünyaya getireceği ortaya çıktı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cristiano Ronaldo, “İkiz bebek beklediğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı
İşte o paylaşım..
Georgina Rodriguez sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
İşte o karelerden bazıları…