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Cristiano Ronaldo ve sevgilisinden olay yatak pozu! Müjdeyi böyle verdiler…

Cristiano Ronaldo ve sevgilisinden olay yatak pozu! Müjdeyi böyle verdiler…
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29 Ekim 2021 - 16:03

Cristiano Ronaldo ve sevgilisinden olay yatak pozu! Müjdeyi böyle verdiler…

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın süperstarı Cristiano Ronaldo’dan dikkat çeken paylaşım geldi.

Cristiano Ronaldo ve sevgilisinden olay yatak pozu! Müjdeyi böyle verdiler... - Sayfa 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manchester United’ın süperstarı Cristiano Ronaldo’dan dikkat çeken paylaşım geldi.

Cristiano Ronaldo ve sevgilisinden olay yatak pozu! Müjdeyi böyle verdiler... - Sayfa 2

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Arjantinli model sevgilisi Georgina Rodriguez ile yataktan fotoğraf paylaşan Ronaldo, sosyal medyada gündem oldu.

Cristiano Ronaldo ve sevgilisinden olay yatak pozu! Müjdeyi böyle verdiler... - Sayfa 3

12 haftalık hamile olan Arjantinli model Georgina’nın ikiz bebek dünyaya getireceği ortaya çıktı.

Cristiano Ronaldo ve sevgilisinden olay yatak pozu! Müjdeyi böyle verdiler... - Sayfa 4

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cristiano Ronaldo, “İkiz bebek beklediğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı

Cristiano Ronaldo ve sevgilisinden olay yatak pozu! Müjdeyi böyle verdiler... - Sayfa 5

Cristiano Ronaldo ve sevgilisinden olay yatak pozu! Müjdeyi böyle verdiler... - Sayfa 7

İşte o paylaşım..

Cristiano Ronaldo ve sevgilisinden olay yatak pozu! Müjdeyi böyle verdiler... - Sayfa 8

Georgina Rodriguez sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

İşte o karelerden bazıları…

Cristiano Ronaldo ve sevgilisinden olay yatak pozu! Müjdeyi böyle verdiler... - Sayfa 11

Cristiano Ronaldo ve sevgilisinden olay yatak pozu! Müjdeyi böyle verdiler... - Sayfa 14

Cristiano Ronaldo ve sevgilisinden olay yatak pozu! Müjdeyi böyle verdiler... - Sayfa 15

Cristiano Ronaldo ve sevgilisinden olay yatak pozu! Müjdeyi böyle verdiler... - Sayfa 17

Cristiano Ronaldo ve sevgilisinden olay yatak pozu! Müjdeyi böyle verdiler... - Sayfa 19

Cristiano Ronaldo ve sevgilisinden olay yatak pozu! Müjdeyi böyle verdiler... - Sayfa 31

Cristiano Ronaldo ve sevgilisinden olay yatak pozu! Müjdeyi böyle verdiler... - Sayfa 33

Cristiano Ronaldo ve sevgilisinden olay yatak pozu! Müjdeyi böyle verdiler... - Sayfa 39

 

 

 

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