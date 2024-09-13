Çin tahvil getirileri tarihi dip seviyede

Çin’de en aktif biçimde işlemde olan 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi yüzde 2,075’e inerek resmi kayıtların tutulmaya başlandığı 2002’den beri en düşük seviyeye düştü.

Bu hareket, devlet bankalarının son günlerde, Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) tahvillerdeki ralliyi soğutmak amacıyla müdahale etmiş olabileceğinin bir işareti olarak, ikincil piyasada uzun vadeli tahvil satışında daha aktif hale geldiği bir dönemde oldu.

Bu gelişme, yatırımcılar ve Çinli yetkililerin devlet tahvili getirilerinin hangi düzeyde olması gerektiği hususundaki düşünceleri arasındaki ayrışmanın altını çiziyor.

Yatırımcılar, zor bir dönemden geçen bir ekonomi ve uzun süredir devam eden gayrimenkul krizinin ortasında sadece en güvenli varlıklara değinmek isterken, yetkililer likidite kaynaklı bir balonun patlamasının finansal istikrarı tehlikeye atabileceğinden panik havasında.

Natixis Kıdemli Ekonomisti Gary Ng, PBOC zaman zaman tahvil satmak ve getiriyi yükseltmek için daha agresif müdahalelerde bulunacağını söyleyerek, getirilerin yine de muhtemelen yüzde 2’lik bir tabanla düşüş eğiliminde olacağını söyledi.