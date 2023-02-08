Christian Atsu için acı haberi Volkan Demirel verdi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel çok önemli bilgiler verdi. Spor Arena’ya konuşan Demirel, Ganalı futbolcu Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut’tan halen haber alınamadığını açıkladı. Demirel. “Lütfen emin olmadan o kurtuldu, bu kurtuldu diye yazılmasın” diye isyan etti.

Gazeteci Süleyman Arat’a konuyla ilgili bilgiler veren Demirel, “Atsu ve Taner Savut’tan henüz haber yok. Hastanede olsalar ben bunu paylaşmaz mıyım? Haber gelir gelmez paylaşırım. Çok zor şeyler yaşadık. Ben varım diye, inanıp gelen insanları incecik aralıktan, havanın bile zor geçeceği bir aralıktan çıkardık, çok şükür hepsi kurtuldu. İnsanlar gece gündüz çalışıyor, inşallah ikisi de kurtarılacak. Bütün takım ailelerine sığındı. Bilgi geldikçe ben her şeyi paylaşırım” ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel, “Lütfen emin olmadan o kurtuldu, bu kurtuldu diye yazılmasın. İnsanların aileleri var, umutlar üzüntüler, acılar artıyor.” dedi.

Arat, Hatayspor yöneticileri Mustafa Özat ve Selçuk Akıllı ile 4 saattir boyunca 10 kez arka arkaya telefonla konuştuğunu, hiçbirinde Christian Atsu’nun kurtulduğunu teyit ettiremediğini ifade etti.