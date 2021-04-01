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Cezayir’de Eymen Bin Abdurrahman Liderliğinde Yeni Hükümet Kuruldu

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Cezayir’de Eymen Bin Abdurrahman Liderliğinde Yeni Hükümet Kuruldu
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07 Temmuz 2021 - 21:10
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Cezayir’de 12 Haziran’da düzenlenen erken seçimler sonrasında Eymen bin Abdurrahman liderliğinde yeni hükümetin kurulduğu açıklandı.

Cezayir resmi televizyonu Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Başbakan Eymen bin Abdurrahman’ın oluşturduğu kabinede yer alan isimleri paylaştı.

Haberde, Dışişleri Bakanlığı’na eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde bir dönem aynı görevi üstlenen Ramtan Lamamra, Adalet Bakanlığı’na ise Raşid Tabbi’nin getirildiği belirtildi.

Hükümetin 12 Haziran’da yapılan erken seçim sonuçlarına göre kurulduğu kaydedildi.

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