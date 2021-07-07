Akbank’ta Sistemsel Arıza Nedeniyle Bankacılık İşlemleri Yapılamıyor

REKLAM ALANI (300x250px) Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Akbank müşterileri, dün sabah saatlerinden bu yana, hemen hiçbir bankacılık işlemini yapamadı. Sosyal medyada siber saldırı iddialarını da beraberinde getiren konunun kısa süre sonra sistemsel arıza olduğu anlaşıldı. Söz konusu arızadan internet ve mobil bankacılık kanalarının yanı sıra ATM işlemleri de etkilendi.

ÇOK SIK ARIZA YAŞANIYOR

Dünya bankacılık tarihinde ilk kez bir banka neredeyse 34 saattir sistemlerinin göçmesi nedeniyle faaliyet gösteremiyor. Akbank’taki sorun ise ilk değil. Son dönemde sıkça rastlanan arızalar müşterilerini adeta çılgına çevirdi. Sosyal medyadan tepkilerini gösteren müşterilerin kimi okul taksidi yatıramadı kimi ticari ödemeleri için hesaplarına bakamadı. Hal böyle olunca neredeyse 1 gün gibi uzun bir süre banka ortadan kaybolunca tepkiler de çığ gibi büyüdü.

3 YILDA 1.441 KİŞİ ÇIKARDI Yıl 2017 2019 2021 Şube sayısı 839 771 714 Çalışan 13.840 12.750 12.399

Son yıllarda şube kapatarak çalışan sayısını sürekli azaltan ve internet bankacılığında iddialı olduğunu ifade eden bankanın bu alana bu kadar ağırlık verirken üstelik de yatırım yaptığını söylerken banka mobil hizmetlerinin saatlerce açılamaması da müşterilerini düşündürdü.

Mağdur müşterilerin sosyal medyadaki şikayetlerinin ardından öğleden sonra Twitter’dan bir açıklama yapan Akbank, sorun ile ilgili “Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.