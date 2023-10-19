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Cani anne yeniden tutuklandı! ‘Çürüme’ detayı!

Cani anne yeniden tutuklandı! ‘Çürüme’ detayı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Ekim 2023 - 17:48
Ordu’da evlilik dışı ilişkisinden doğan 2 günlük kız bebeğini öldürüp, fındık bahçesine gömdüğü iddiasıyla tutuklandıktan sonra ilk duruşmada tahliye edilen Bilge Çapa, mahkemede yeniden tutuklandı.

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